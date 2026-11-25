i Mette-Marit und Haakon tauchten kurz ab. Reuters Norwegische Royals Mette-Marit und Haakon gönnen sich Luxus-Auszeit König Haakon und Königin Mette-Marit genossen einen privaten Hotelbesuch in Trondheim. Die Royals zeigten sich dabei von ihrer lockeren Seite. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 16:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das norwegische Königspaar gönnte sich kürzlich eine entspannte Auszeit in der Stadt Trondheim.

König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit residierten dabei in einer Suite im Luxushotel Britannia.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Am Abend ließen sich die beiden in der eleganten Hotelbar blicken. Andere Gäste erlebten die Royals dort von ihrer lockeren Seite: Mette-Marit und Haakon sollen viel miteinander gelacht und gutes Essen sowie Getränke genossen haben. Danach zogen sie sich in ihre private Suite zurück.

Besondere Begrüßung aus gesundheitlichen Gründen

Wie es bei Promiflash unter Berufung auf Se og Hør heißt, begrüßte Mette-Marit Fans an dem Abend mit einer auffälligen Geste. Statt anderen die Hand zu geben, legte sie eine Hand auf ihr Herz und nickte ihrem Gegenüber zu. Der Grund ist gesundheitlicher Natur: Die Königin hat eine Lungentransplantation hinter sich und muss sich vor Infektionen schützen.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Der Besuch in Trondheim überraschte viele, denn die Reise tauchte in keinem offiziellen Programm der Königsfamilie auf. Für Mette-Marit war es nach ihrer Operation ein besonderer Schritt. Im Sommer 2027 steht hier im Nidarosdom auch die feierliche Segnung des Königspaares an.