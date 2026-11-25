Das norwegische Königspaar gönnte sich kürzlich eine entspannte Auszeit in der Stadt Trondheim.
König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit residierten dabei in einer Suite im Luxushotel Britannia.
Am Abend ließen sich die beiden in der eleganten Hotelbar blicken. Andere Gäste erlebten die Royals dort von ihrer lockeren Seite: Mette-Marit und Haakon sollen viel miteinander gelacht und gutes Essen sowie Getränke genossen haben. Danach zogen sie sich in ihre private Suite zurück.
Wie es bei Promiflash unter Berufung auf Se og Hør heißt, begrüßte Mette-Marit Fans an dem Abend mit einer auffälligen Geste. Statt anderen die Hand zu geben, legte sie eine Hand auf ihr Herz und nickte ihrem Gegenüber zu. Der Grund ist gesundheitlicher Natur: Die Königin hat eine Lungentransplantation hinter sich und muss sich vor Infektionen schützen.
Der Besuch in Trondheim überraschte viele, denn die Reise tauchte in keinem offiziellen Programm der Königsfamilie auf. Für Mette-Marit war es nach ihrer Operation ein besonderer Schritt. Im Sommer 2027 steht hier im Nidarosdom auch die feierliche Segnung des Königspaares an.