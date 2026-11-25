i Harry und Meghan wollen nicht als "arbeitslos" bezeichnet werden. REUTERS/Stephanie Lecocq Royals wehren sich Harry und Meghan sind stinksauer über Arbeitslos-Label Das Etikett "nicht arbeitende Royals" stößt Prinz Harry und Herzogin Meghan sauer auf – sie sehen sich zu Unrecht als Faulpelze abgestempelt. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 16:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben genug davon, als arbeitslose Nichtstuer dargestellt zu werden. Seit ihrem Rückzug als hochrangige Royals im Frühjahr 2020 werden sie oft als "nicht arbeitende Royals" bezeichnet – ein Label, das dem Paar gehörig gegen den Strich geht.

Das Etikett blendet laut einem Vertrauten ihre beruflichen Projekte und ihr wohltätiges Engagement komplett aus. Neben König Charles (78), Königin Camilla (79), Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) würden sie dadurch wirken, als säßen sie untätig herum.

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Laut Promiflash empfinden Harry und Meghan die Beschreibung als zutiefst beleidigend. Sie vermittle das falsche Bild, sie hätten sich ihrer Verantwortung entzogen. Besonders der Eindruck, sie seien "völlig arbeitslos" oder "nutzlose Abzocker", stößt ihnen sauer auf.

Sussexes verweisen auf ihre Projekte

Die Sussexes halten dem ihre eigenen Projekte entgegen: Meghan führt ihre Lifestylemarke "As Ever", während sich Harry vor allem seiner Arbeit für den guten Zweck widmet – etwa für die 2014 von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games.

Bereits im April machte der Prinz während eines Besuchs in der Ukraine im Interview mit ITV deutlich: "Ich werde immer Teil der königlichen Familie sein. Ich bin hier, arbeite und tue die Dinge, für die ich geboren wurde."

Offiziell nur noch Privatpersonen

Der Buckingham-Palast hat in einem Orientierungsschreiben festgehalten, dass Harry und Meghan nicht in den aktiven Dienst zurückkehren und als Privatpersonen mit kommerziellen sowie wohltätigen Interessen behandelt werden sollen.

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Trotzdem verstehen die beiden ihre Karrieren und ihr gemeinnütziges Engagement als verantwortungsvolle Arbeit für die Gesellschaft. Harry bleibt schließlich Charles' Sohn, Williams' Bruder – und von Geburt an ein Prinz.