i Prinz Harry REUTERS Liste mit Forderungen Sonderwünsche! Sender flippt wegen Prinz Harry aus Prinz Harry war im britischen Fernsehen zu Gast, doch offenbar durfte nicht alles zur Sprache kommen. Hinter den Kulissen brodelte es. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein TV-Besuch mit klaren Spielregeln: Prinz Harry soll vor seinem Auftritt bei der britischen Sendung "This Morning" eine Liste mit unerwünschten Fragen vorgelegt haben. Das kam offenbar nicht bei allen gut an.

Wie "bunte.de" unter Berufung auf einen Insider berichtet, habe der jüngere Sohn von König Charles dem Sender ITV vorab mitgeteilt, welche Themen tabu sein sollten. "Harry kam mit einer Liste von Themen, über die er sich unter keinen Umständen unterhalten wollte. ITV hat dem zugestimmt, und die Mitarbeiter sind wütend. Seit wann darf ein Gast entscheiden, was ein Journalist fragen darf?", wird die Quelle zitiert.

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Demnach habe Harry ausschließlich "nette, harmlose Themen" besprechen wollen. Fragen, die ihn in eine unangenehme Lage bringen könnten, seien unerwünscht gewesen.

"Das ist die eigentliche Blamage"

Hinter den Kulissen soll die Vereinbarung für ordentlich Ärger gesorgt haben. Besonders brisant: Während Harry das Studio offenbar zufrieden verließ, blieb beim ITV-Team offenbar ein bitterer Nachgeschmack.

Gegenüber Journalist Rob Shuter machte der Insider seinem Ärger Luft: "Harry ging lächelnd davon. Die ITV-Mitarbeiter müssen nun die Unabhängigkeit des Senders verteidigen. Das ist die eigentliche Blamage."

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Das Publikum bekam von den internen Spannungen allerdings nichts mit. Vor laufenden Kameras verlief das Gespräch ganz ohne kritische Nachfragen – offenbar genau so, wie es sich der Royal gewünscht hatte.