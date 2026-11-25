i Alina Süggeler, Sängerin von Frida Gold, erlitt eine Hirnblutung. IMAGO/Andreas Franke Schwerste Wochen Sängerin nach Hirnblutung: "Ich hatte Todesangst" Alina Süggeler, Frontfrau von Frida Gold, spricht erstmals offen über die schlimmste Zeit ihres Lebens, in der sie um ihr Leben bangen musste. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 13:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Frida-Gold-Frontfrau Alina Süggeler hat eine lebensbedrohliche Erfahrung hinter sich. Wenige Tage nach den Dreharbeiten zur Vox-Show "Sing meinen Song" erlitt die 41-Jährige eine schwere Hirnblutung und musste wochenlang im Krankenhaus behandelt werden.

Nun spricht die Sängerin erstmals ausführlich über diese schwere Zeit. In der am Mittwoch erscheinenden Podcast-Folge "Mensch bleiben" vom Mediziner und Autor Dietrich Grönemeyer gibt sie erschütternde Einblicke in ihr Innerstes.

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Drei Wochen auf der Intensivstation

Auf die Frage, ob sie Todesangst gehabt habe, antwortet Süggeler eindeutig mit "Ja". Besonders prägend sei für sie eine körperliche Wahrnehmung gewesen: "Ich würde fast sagen, dass ich gemerkt habe, dass sich mein Körper auch ein bisschen aufs Sterben einstellt." Dieses Gefühl bezeichnet sie als den "schmerzlichsten Punkt" der ganzen Erfahrung.

Im April hatte Süggeler öffentlich gemacht, dass sie eine sogenannte Subarachnoidal-Blutung – eine Form der Hirnblutung – erlitten hatte. Drei Wochen verbrachte die Musikerin auf der Intensivstation. Verarbeitet hat sie das Erlebte bis heute nicht vollständig: "Es ist ein Erlebnis, von dem ich noch nicht so genau weiß: Wo parke ich das in mir?"

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Das neue Frida-Gold-Album "I Am Sonnenaufgang" wurde aufgrund der Erkrankung verschoben und soll nun im Mai 2027 erscheinen. Mittlerweile steht Alina wieder auf der Bühne – Frida Gold sind aktuell auf Tour. Doch wie sie selbst sagt: "Nichts ist, wie es war."