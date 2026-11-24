i Weil sie bei einem Konzert ohne Kopftuch auftrat, wurde die iranische Sängerin Parastu Ahmadi (29) laut ihrem Anwalt mit 74 Peitschenhieben bestraft. Screenshot Youtube Auftritt mit schweren Folgen Konzert ohne Kopftuch! Iran lässt Sängerin auspeitschen Weil sie bei einem Konzert ohne Kopftuch auftrat, wurde die iranische Sängerin Parastu Ahmadi (29) laut ihrem Anwalt mit 74 Peitschenhieben bestraft. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 17:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen Menschen sahen ihren Auftritt im Internet, nun wurde die iranische Sängerin Parastu Ahmadi (29) dafür ausgepeitscht. Laut ihrem Anwalt Mostafa Nili wurden in Ghom 74 Peitschenhiebe vollstreckt. Auch vier weitere Beteiligte des Konzerts wurden derart bestraft. Die Behörden haben das bislang nicht bestätigt.

Im Dezember 2024 hatte Ahmadi gemeinsam mit vier Musikern ein Konzert in einer historischen Karawanserei aufgenommen. Dabei trug sie ein schulterfreies Kleid und kein Kopftuch. Das auf YouTube veröffentlichte Video zählt mittlerweile mehr als 3,2 Millionen Aufrufe.

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Zwei Jahre Berufs- und Ausreiseverbot

Nach dem Auftritt wurden die Sängerin und zwei Musiker vorübergehend festgenommen. Im Juni 2026 verurteilte ein Gericht neun Beteiligte zu jeweils 74 Peitschenhieben. Hinzu kamen ein zweijähriges Ausreiseverbot und ein ebenso langes Verbot künstlerischer Tätigkeiten.

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Die Justiz warf ihnen eine "Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit" sowie die Produktion und Verbreitung "anstößiger Inhalte" vor. Laut Nili wurde die Prügelstrafe nun an Ahmadi, drei Musikern und einem an der Produktion beteiligten Mann vollstreckt.

Seit der Islamischen Revolution 1979 sind Soloauftritte von Sängerinnen vor gemischtem Publikum im Iran verboten. Seit 1983 ist auch die Kopftuchpflicht gesetzlich verankert. Der Tod von Jina Mahsa Amini (22) nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei hatte 2022 landesweite Proteste unter dem Motto "Frau, Leben, Freiheit" ausgelöst.