i Am Dienstag reist Ungarns Premier Peter Magyar in die Westukraine. Dort kommt es auch zum Treffen mit Wolodymyr Selenskyj. REUTERS/IMAGO Besuch mit Brisanz Bruch mit Orban – Magyar reist jetzt zu Selenskyj Ministerpräsident Peter Magyar reist am Dienstag in die Ukraine. Es ist der erste Besuch eines ungarischen Regierungschefs in der Ukraine seit 2015. Von Nicolas Kubrak 24.11.2026, 14:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kiew und Budapest rücken näher zusammen. Nach jahrelangen Spannungen unter Ex-Premierminister Viktor Orban schlägt Peter Magyar einen neuen Kurs ein. Er benennt Russland klar als Aggressor im Ukraine-Krieg und setzt auf eine Normalisierung der Beziehungen zu Kiew.

Magyar reist in die Ukraine

Am Montag teilte Magyar mit, dass er in die westukrainische Region Transkarpatien reisen und sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen wird. Begleitet wird der Premier von Außenministerin Anita Orban – nicht verwandt mit Viktor Orban. Im Parlament kritisierte Magyar seinen Vorgänger, die Region seit 2015 nicht mehr besucht zu haben. Das sei ein "Verbrechen".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Große ungarische Minderheit

Bei seinem Besuch will Magyar angesichts der russischen Angriffe seine Unterstützung für die in Transkarpatien dort lebende ungarische Minderheit zeigen. Vergangene Woche hatte eine russische Drohne die Stadt Mukatschewo getroffen. Sie schlug nahe dem Bahnhof ein. Ungarn schränkte daraufhin den Zugverkehr in die Ukraine ein.

"Die große Mehrheit der Ungarn, also auch wir, stellt sich an die Seite unserer ungarischen Landsleute in Transkarpatien und ebenso an die Seite des angegriffenen ukrainischen Volkes, auch dann, wenn das in Moskau jemandem missfällt", sagte Magyar.

Die Bilder des Tages i ?

Beziehungen normalisieren sich

Unter Magyars Vorgänger Viktor Orbán, der auch als Verbündeter Russlands galt, das Krieg gegen die Ukraine führt, hatte es schwere Spannungen zwischen Kiew und Budapest gegeben. Insbesondere ging es in dem Konflikt um die Rechte der ungarischen Minderheit, die im ukrainischen Transkarpatien lebt.

Das ukrainische Parlament hat Mitte Oktober Gesetzesänderungen zum muttersprachlichen Unterricht ethnischer Minderheiten erlassen, wodurch der Konflikt beigelegt werden konnte.