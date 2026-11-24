Kiew und Budapest rücken näher zusammen. Nach jahrelangen Spannungen unter Ex-Premierminister Viktor Orban schlägt Peter Magyar einen neuen Kurs ein. Er benennt Russland klar als Aggressor im Ukraine-Krieg und setzt auf eine Normalisierung der Beziehungen zu Kiew.
Am Montag teilte Magyar mit, dass er in die westukrainische Region Transkarpatien reisen und sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen wird. Begleitet wird der Premier von Außenministerin Anita Orban – nicht verwandt mit Viktor Orban. Im Parlament kritisierte Magyar seinen Vorgänger, die Region seit 2015 nicht mehr besucht zu haben. Das sei ein "Verbrechen".
Bei seinem Besuch will Magyar angesichts der russischen Angriffe seine Unterstützung für die in Transkarpatien dort lebende ungarische Minderheit zeigen. Vergangene Woche hatte eine russische Drohne die Stadt Mukatschewo getroffen. Sie schlug nahe dem Bahnhof ein. Ungarn schränkte daraufhin den Zugverkehr in die Ukraine ein.
"Die große Mehrheit der Ungarn, also auch wir, stellt sich an die Seite unserer ungarischen Landsleute in Transkarpatien und ebenso an die Seite des angegriffenen ukrainischen Volkes, auch dann, wenn das in Moskau jemandem missfällt", sagte Magyar.
Unter Magyars Vorgänger Viktor Orbán, der auch als Verbündeter Russlands galt, das Krieg gegen die Ukraine führt, hatte es schwere Spannungen zwischen Kiew und Budapest gegeben. Insbesondere ging es in dem Konflikt um die Rechte der ungarischen Minderheit, die im ukrainischen Transkarpatien lebt.
Das ukrainische Parlament hat Mitte Oktober Gesetzesänderungen zum muttersprachlichen Unterricht ethnischer Minderheiten erlassen, wodurch der Konflikt beigelegt werden konnte.