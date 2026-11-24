i Arnold Schwarzenegger (79) isst seit Langem jeden Abend das gleiche Gericht. Lisa Leutner Selbst zu Weihnachten Seit Jahren! Schwarzenegger isst jeden Abend dasselbe Arnold Schwarzenegger (79) isst seit Langem jeden Abend das gleiche Gericht. Selbst zu Weihnachten macht der Hollywood-Star keine Ausnahme. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 11:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Weihnachtsbraten kommt bei Arnold Schwarzenegger (79) offenbar nicht auf den Tisch. Der Hollywood-Star hält auch während der Feiertage an seinen Essgewohnheiten fest, wie er der "Kronen Zeitung" verriet.

Seit Langem gibt es bei dem gebürtigen Steirer jeden Abend dasselbe Menü: "Eine Gemüsesuppe und dazu einen Gurkensalat". Auf ein Stück Heimat will der 79-Jährige dabei nicht verzichten – der Salat wird mit steirischem Kernöl verfeinert.

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Rund 80 Prozent seiner Ernährung bestehen aus pflanzlichen Lebensmitteln, die übrigen 20 Prozent aus tierischen Produkten. Dahinter steckt auch der Klimaschutzgedanke. Ein Steak oder Schnitzel landet daher nur gelegentlich auf seinem Teller.

Schwarzenegger gibt Vollgas

Ans Aufhören denkt die Hollywood-Legende auch mit 79 Jahren nicht. Am 2. Dezember erscheint auf Amazon Prime sein neuer Film "Geklaute Weihnachten". Darin schlüpft Schwarzenegger in die Rolle des Weihnachtsmannes. Laut eigenen Angaben sei es die lustigste Rolle seiner Karriere.

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Auch sein tägliches Training zieht der Steirer weiterhin durch. Wer bis ins hohe Alter fit bleiben möchte, sollte sich laut Schwarzenegger von einem Gedanken verabschieden: "Dafür bin ich schon zu alt!"

Sein Rat: "Wir müssen das Leben bis zuletzt mit voller Energie genießen und dürfen nie aufhören, uns weiterzuentwickeln."