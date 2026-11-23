i Ein inniger Moment: AJ Enfield (12) und seine Mutter Jodee. Der Bub verkaufte seine Spielsachen, um ihr nach einem schweren Autounfall finanziell zu helfen. Youtube/K11 Nach schwerem Unfall Bub (12) verkauft sein Spielzeug, um Mama zu helfen Nach zwei schweren Autounfällen kämpft eine Mutter in den USA mit hohen Rechnungen. Ihr zwölfjähriger Sohn greift zu einer berührenden Maßnahme. Von Nick Wolfinger 23.11.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andere Kinder in seinem Alter wünschen sich neue Spielsachen. AJ Enfield (12) aus dem US-Bundesstaat Minnesota hingegen verkauft seine liebsten Schätze. Der Grund geht ans Herz: Der Bub will seiner schwer verletzten Mama helfen, die nach einem schweren Autounfall mit großen Geldsorgen kämpft.

Für die Familie ist es nicht der erste Schicksalsschlag. Bereits 2020 war AJs Mutter Jodee in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Danach konnte sie nicht mehr arbeiten. Im Mai 2026 folgte der nächste Rückschlag: Ihr Auto kollidierte mit einem Muldenkipper.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Jodee erlitt mehrere Rippenbrüche und einen schweren Oberschenkelbruch. Die Genesung dauert lange, weitere medizinische Eingriffe sind notwendig. Gleichzeitig stapelten sich die Rechnungen.

Mama wollte ihren Sohn beruhigen

Jodee versuchte, ihrem zwölfjährigen Sohn die Sorgen zu nehmen. Sie versicherte ihm, dass schon alles gut werden würde. Doch AJ bemerkte, wie sehr die finanzielle Belastung seiner Mutter zusetzte.

„In einer Familie kümmert man sich umeinander. Meine Mama liegt mir einfach sehr am Herzen.“ Sohn AJ über seine Beweggründe

Nach dem neuerlichen Unfall im Mai 2026 musste auch Jodees Mann seinen Job aufgeben, um sie zu pflegen. Neben den Kosten für medizinische Behandlungen belasten vor allem alltägliche Ausgaben wie Lebensmittel, Wohnkosten und Fahrten zu Arztterminen das Familienbudget.

Wie teuer die notwendige Operation ist und welche Kosten eine Versicherung übernimmt, ist nicht bekannt. Also fasste der Bub einen ungewöhnlichen Entschluss: Er wollte selbst Geld verdienen, um seiner Mama unter die Arme zu greifen. Dafür war er sogar bereit, sich von seinen liebsten Spielsachen zu trennen.

Bub sammelt mehr als 1.000 Dollar

AJ organisierte eine Online-Versteigerung. Unter den angebotenen Gegenständen waren Lego-Sets, Hot-Wheels-Autos, Star-Wars-Figuren, Brettspiele, Puzzles und Filme.

Doch damit nicht genug: Der Zwölfjährige versteigerte sogar ein selbst zubereitetes Frühstück, das er beim Höchstbietenden zu Hause kochen wollte. Den Zuschlag erhielt ausgerechnet seine Oma.

Mit dem Projekt „AJ & Mom's Rebuild Project“ sammeln AJ (12) und seine Mutter Jodee Spenden für den Familienalltag, medizinische Behandlungen und ihre Genesung. Die Lego-Figuren stehen symbolisch für ihren gemeinsamen Neuanfang. 32auctions.com

Der Erfolg übertraf alle Erwartungen: Zwischen dem 1. und 13. September 2026 kamen laut der Auktionsplattform 32auctions insgesamt 1.068 US-Dollar zusammen. Ursprünglich hatte sich die Familie ein Ziel von 750 Dollar gesetzt. "Mein Kind ist das Beste. Ich bin die glücklichste Mutter der Welt", sagte Jodee dem US-Sender KARE 11.

Käufer geben Bub seine Spielsachen zurück

Doch dann nahm die Geschichte eine weitere berührende Wendung. Einige Käufer waren von AJs Hilfsbereitschaft so beeindruckt, dass sie ihm die ersteigerten Spielsachen zurückgaben.

Der Zwölfjährige hätte seine Schätze nun einfach wieder behalten können. Stattdessen hatte er eine andere Idee: Er wollte die zurückgegebenen Spielsachen zu Weihnachten an Kinder in einer Unterkunft für Hilfsbedürftige verschenken.

Seine Großzügigkeit blieb auch bei seinen Football-Kollegen nicht unbemerkt. AJ spielt in der Verteidigung seiner Schulmannschaft, die ihre Saison ohne eine einzige Niederlage beendete. Seine Mannschaft organisierte ebenfalls eine Spendenaktion, um der Familie finanziell zu helfen. Auch seine Trainer schwärmten von dem außergewöhnlich rücksichtsvollen und selbstlosen Buben.

"Meine Mama liegt mir am Herzen"

Dass seine Geschichte inzwischen für Schlagzeilen sorgt, ist AJ offenbar eher unangenehm. Im Interview mit dem US-Sender KARE 11 zeigte sich der Zwölfjährige schüchtern. Seine Mutter erzählte, dass er zunächst gar nicht über seine gute Tat sprechen wollte.

Die Bilder des Tages i ?

Warum er bereit war, seine liebsten Spielsachen herzugeben, erklärte AJ mit wenigen Worten: "In einer Familie kümmert man sich umeinander. Meine Mama liegt mir einfach sehr am Herzen."