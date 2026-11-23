i Ein Polizist in voller Schutzausrüstung steht vor einem brennenden Fahrzeug. Bei Protesten gegen die Sparpläne der belgischen Regierung kam es am Montag in Brüssel zu schweren Ausschreitungen. REUTERS Heftige Ausschreitungen Brüssel brennt! Demo gegen Sparpolitik eskaliert Zehntausende protestieren gegen die Sparpläne der belgischen Regierung. In Brüssel eskaliert die Lage: Ein Auto brennt, die Polizei greift durch. Von Nick Wolfinger 23.11.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Montag mitten in Brüssel! Am Streiktag gegen die Sparpolitik der belgischen Regierung kommt es zu schweren Ausschreitungen. Randalierer steckten einen Lieferwagen in Flammen. Die Polizei setzt Tränengas und Wasserwerfer ein.

Die Gewalt bricht gegen 13.15 Uhr nahe dem Brüsseler Südbahnhof aus. Mehrere Dutzend Jugendliche beschädigen in der Rue Couverte einen abgestellten Lieferwagen des Werbeunternehmens JCDecaux und setzen ihn in Brand. Die Flammen greifen auf den Innenraum über, das Fahrzeug brennt lichterloh.

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Polizei rückt mit Wasserwerfern an

Gegen 13.45 Uhr geht die Polizei gegen mehrere Hundert Demonstranten vor. Die Beamten setzen Tränengas ein und drängen die Menge zurück. Die Feuerwehr bringt den brennenden Lieferwagen unter Kontrolle.

In der Nähe des Südbhanhofes von Brüssel eskalierte der Protest. REUTERS

Doch die Lage bleibt angespannt: Gegen 14.10 Uhr ziehen rund 200 antifaschistische Demonstranten mit einer riesigen, rosafarbenen Schweinefigur aus Pappe in Richtung Südbahnhof. Die Figur trägt einen Schlagstock und wird direkt vor den Polizeiketten angezündet. Die Einsatzkräfte löschen die Flammen mit einem Wasserwerfer und versuchen, die Demonstranten zurückzudrängen.

Wenig später wird die Gruppe von zwei Wasserwerfern und Polizeiketten eingekesselt. Demonstranten flüchten in die umliegenden Straßen und errichten Barrikaden aus Polizeiabsperrungen. Rund um den Südbahnhof kommt es zu chaotischen Szenen.

Zehntausende protestieren gegen Regierung

Hintergrund ist ein landesweiter Protest gegen die Sparpolitik von Premierminister Bart De Wever. Die Gewerkschaften werfen der Regierung vor, Pensionen, Sozialleistungen und die Kaufkraft der Bevölkerung unter Druck zu setzen.

Zehntausende Menschen beteiligen sich an den Protesten. Der Demonstrationszug führt vom Brüsseler Nordbahnhof durch die Innenstadt bis zum Südbahnhof. Die Ausschreitungen ereignen sich am Rande der Großdemonstration.

Regierung steckt mitten in Budgetkrise

Die Folgen des Streiks sind im ganzen Land spürbar: Der Flugverkehr ist massiv eingeschränkt, in Brüssel verkehren nur zwei der vier U-Bahn-Linien. Auch zahlreiche Busse und Straßenbahnen fallen aus.

Die Bilder des Tages i ?

Gleichzeitig kämpft die belgische Regierungskoalition mit einer schweren Budgetkrise. Die Parteien streiten darüber, wie das milliardenschwere Haushaltsloch geschlossen werden soll. Besonders umstritten sind Einsparungen bei Pensionen und im Gesundheitswesen.