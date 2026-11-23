i Weil seine Eltern offenbar betrunken gegen den Kinderwagen stießen, landete ein Baby (5 Monate) am Münchner Hauptbahnhof im Gleisbett. istock Sie waren betrunken Eltern stoßen Kinderwagen mit Baby auf die Gleise Weil seine Eltern offenbar betrunken gegen den Kinderwagen stießen, landete ein Baby (5 Monate) am Münchner Hauptbahnhof im Gleisbett. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 12:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Kinderwagen mit einem fünf Monate alten Säugling ist am Münchner Hauptbahnhof ins Gleisbett gefallen. Ein 24-jähriger Mann bemerkte den Vorfall und brachte das Kind in Sicherheit. Gegen die Eltern wird nun ermittelt, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Zu dem Zwischenfall kam es am Sonntag gegen 3.45 Uhr am Bahnsteig 25. Ein Bahnmitarbeiter hatte zuvor ein Paar aus Polen beobachtet, das sich laut Bundespolizei schwankend über den Bahnsteig bewegte. Die 18-jährige Frau und ihr 23-jähriger Partner sollen dabei den Kinderwagen angerempelt haben. Dieser rollte daraufhin los und stürzte auf die Gleise.

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24-Jähriger rettet Säugling

Ein 24-jähriger Syrer bekam die Situation mit und stieg sofort ins Gleisbett. Dort holte er das Baby aus der Gefahrenzone und wartete mit ihm auf die Einsatzkräfte.

Der Säugling zog sich eine Prellung am Kopf zu und war unterkühlt. Zur weiteren Abklärung wurde er ins Spital gebracht. Nach Angaben der Polizei bestand keine Lebensgefahr.

Mutter hatte 1,56 Promille

Während des Polizeieinsatzes sorgte der Vater für weitere Probleme. Der 23-Jährige verhielt sich zunehmend aggressiv und musste gefesselt werden. Auch auf der Polizeidienststelle soll er Widerstand geleistet haben. Verletzt wurde dabei niemand.

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Ein Alkoholtest ergab bei der 18-jährigen Mutter 1,56 Promille. Ihr Partner wollte sich nicht testen lassen. Das Jugendamt übernahm schließlich die Obhut über das Kind.

Für die Eltern hat der Vorfall nun rechtliche Konsequenzen. Beide stehen im Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Gegen die Mutter wird zudem wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichts- und Erziehungspflicht ermittelt. Dem Vater wird zusätzlich Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.