i Russland könnte noch heuer eine Atomwaffe ins All bringen. Die Folgen für Satelliten und Stromversorgung wären enorm. Imago Images, Reuters Alarm bei NATO Geheime Atom-Pläne! Putin nimmt das Weltall ins Visier Russland könnte noch heuer eine Atomwaffe ins All bringen. Die Folgen für Satelliten und Stromversorgung wären enorm. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein russischer Satellit mit einem Atomsprengkopf könnte noch heuer ins All starten. Westliche Geheimdienste vermuten, dass die Waffe bereits im Raum Moskau bereitsteht. Das berichten WDR, NDR und die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Geheimdienstinformationen.

Der Satellit namens "Sputnik-S" könnte laut Bundeswehr und Bundesnachrichtendienst (BND) jederzeit gestartet werden und wäre kurz darauf einsatzbereit. Deutsche Regierungsvertreter, darunter Verteidigungsminister Boris Pistorius, sowie mehrere NATO-Staaten sollen bereits über die mögliche Bedrohung informiert worden sein.

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Geheimdienst warnt vor Atomwaffe

Schon im Oktober hatte der US-Militärgeheimdienst DIA vor den russischen Plänen gewarnt. Eine Stationierung von Atomwaffen im Erdorbit würde gegen den Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967 verstoßen.

Die Folgen einer Detonation könnten gewaltig sein. Laut US-General Stephen Whiting würde vermutlich binnen weniger Tage rund ein Drittel der Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn ausfallen. In den darauffolgenden Monaten könnten auch die übrigen Satelliten ausfallen.

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Stromausfälle und Kommunikationsprobleme

Auch auf der Erde wären die Auswirkungen spürbar. Bundeswehr-Generalmajor Armin Fleischmann warnte vor möglichen Stromausfällen sowie massiven Einschränkungen bei Kommunikation und Navigation.

Das deutsche Verteidigungsministerium wollte sich zu den mutmaßlichen Plänen nicht konkret äußern und verwies auf die Geheimhaltung interner Beratungen.