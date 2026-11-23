Ein ehemaliger Regierungsjet von Saddam Hussein steht zum Verkauf – und das nach rund 35 Jahren Stillstand. Gemeinsam mit einer zweiten Boeing 747 wartet die Maschine seit 1991 auf einem Flughafen im Süden Tunesiens auf ihr weiteres Schicksal. Nun unternimmt Iraqi Airways einen neuen Anlauf, die beiden Flugzeuge loszuwerden.
Ursprünglich wurden die Jumbojets während des Golfkriegs nach Tunesien gebracht, um sie vor Luftangriffen zu schützen. Seitdem haben sie den Flughafen Tozeur-Nefta nicht mehr verlassen. Wie das Luftfahrtportal "Aerotelegraph" berichtet, nutzte der frühere irakische Diktator die kleinere Boeing 747-200 einst als Regierungsflugzeug.
Für beide Flugzeuge verlangt Iraqi Airways laut "Stern" mittlerweile 1,84 Millionen US-Dollar inklusive Servicegebühr. Kosten für eine mögliche Überführung sowie Zollgebühren kommen noch dazu.
Dabei ist es nicht der erste Versuch, die ausrangierten Maschinen zu verkaufen. Bereits 2010 wurde eines der Flugzeuge angeboten, 2023 suchte die Airline erneut nach Abnehmern. Damals sollten die Boeings jeweils 494.000 Dollar kosten. Weshalb der Preis inzwischen gestiegen ist, bleibt offen.
Ob die beiden Maschinen überhaupt noch flugtauglich sind, ist nicht bekannt. Käufer müssen sie jedenfalls am derzeitigen Standort und im bestehenden Zustand übernehmen.
Auch das jahrelange Abstellen war teuer: Allein 2020 überwies der Irak laut "Aerotelegraph" rund 5,4 Millionen Dollar für Parkgebühren und andere Forderungen.
Bis zum 5. Jänner können Kaufinteressenten ihre Angebote einreichen. Neben der persönlichen und elektronischen Abgabe ist das sogar per WhatsApp möglich.