i Eine Babyparty in den USA endete in einem Blutbad: Nach einem Familienstreit fielen Schüsse, drei Menschen starben. Reuters Schüsse schocken USA Familienstreit eskaliert – drei Tote bei Babyparty Eine Babyparty in den USA endete in einem Blutbad: Nach einem Familienstreit fielen Schüsse, drei Menschen starben. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 06:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Babyparty im US-Bundesstaat Ohio endete am Samstagabend in einer Tragödie. In einer Veranstaltungshalle in Parma, rund 16 Kilometer südlich von Cleveland, eskalierte offenbar ein Familienstreit. Drei Menschen kamen durch Schüsse ums Leben, eine weitere Person wurde verletzt.

Unter den Todesopfern befindet sich auch ein 19-Jähriger, der laut Polizei selbst geschossen haben soll. Ein weiterer mutmaßlicher Schütze (29) wurde festgenommen. Ob er den Streit ausgelöst oder in Notwehr gehandelt hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

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Vater des Babys war nicht eingeladen

Bei den anderen beiden Todesopfern handelt es sich um eine 17-Jährige und einen 45-jährigen Mann. Letzterer war der Vater der werdenden Mutter, für die die Feier veranstaltet wurde. Sie selbst blieb unverletzt. Eine 39-Jährige erlitt eine Schussverletzung am Bein.

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Brisant: Der getötete 19-Jährige soll der Vater des ungeborenen Kindes gewesen sein. Laut Zeugenaussagen war er allerdings nicht zur Babyparty eingeladen. Der festgenommene 29-Jährige soll wiederum ein Verwandter der werdenden Mutter sein.

Die Polizei stellte beide Schusswaffen sicher und untersucht nun Überwachungsvideos sowie Zeugenaussagen. Ob gegen den 29-Jährigen Anklage erhoben wird, muss die Staatsanwaltschaft entscheiden.