i Nach einem Gas-Austritt während eines Gottesdienstes mussten zahlreiche Menschen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Rettungsdienst nicht. iStock / Getty Images / Marc Dufresne 59 Gläubige verletzt Neue Heizung setzt giftiges Gas bei Gottesdienst frei Ein defektes Heizgerät setzte in einer Kirche im Allgäu Kohlenmonoxid frei. 56 Menschen wurden verletzt, darunter zahlreiche Kinder. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 18:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein defektes Heizgerät hat während eines Gottesdienstes in einer Kirche im deutschen Allgäu Kohlenmonoxid freigesetzt. 56 Menschen wurden verletzt, darunter zahlreiche Kinder. Zunächst war von vier Schwerverletzten die Rede gewesen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Schlosskapelle in Bad Grönenbach im Landkreis Unterallgäu, berichtet die "Bild". Während des Gottesdienstes klagten Besucher plötzlich über Atembeschwerden und Übelkeit.

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Der Rettungsdienst wurde zunächst alarmiert, weil ein Kind zusammengebrochen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass auch weitere Personen gesundheitliche Beschwerden hatten. Die Feuerwehr maß in der Kapelle eine sehr hohe Kohlenmonoxid-Konzentration.

Insgesamt wurden laut Polizei 56 Menschen leicht bis mittelschwer verletzt. 16 Betroffene kamen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser. Das Bayerische Rote Kreuz gab Entwarnung: Niemand sei schwer oder lebensgefährlich verletzt worden. Unter den Betroffenen waren auch zahlreiche Kinder.

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Heizgerät erst vor wenigen Wochen gekauft

Nach bisherigen Erkenntnissen trat das giftige Gas aus einem neu angeschafften Heizgerät aus. Ein 70 Jahre alter Messner hatte es am Sonntag gegen 6 Uhr eingeschaltet, um die Kapelle für den späteren Gottesdienst zu erwärmen. Das Gerät verfügte über eine automatische Abschaltvorrichtung, die bei einer zu hohen Kohlenmonoxid-Konzentration reagieren sollte.

Diese Sicherung dürfte allerdings nicht ordnungsgemäß funktioniert haben. Laut Polizei kommen dafür ein technischer Defekt oder ein Bedienungsfehler infrage. Die Ermittlungen zur genauen Ursache laufen.

Die Besucher wurden aus der Kapelle gebracht und zunächst im örtlichen Feuerwehrhaus medizinisch betreut. Mehr als 120 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten waren vor Ort.

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas. Es entsteht unter anderem bei einer unvollständigen Verbrennung und kann verhindern, dass das Blut ausreichend Sauerstoff transportiert. Eine Vergiftung kann zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit führen.