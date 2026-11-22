i Blick in eine Kirche in Bad Grönenbach, Allgäu. APA-Images / imageBROKER / Manfred Bail CO-Zwischenfall 19 Menschen in bayrischer Kirche vergiftet Großeinsatz in einer Kirche im Allgäu! 19 Menschen erleiden eine Kohlenmonoxidvergiftung, vier werden schwer verletzt. Eine Heizung steht im Verdacht. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz in einer Kirche im deutschen Allgäu! In Bad Grönenbach (Bayern) sind am Sonntag 19 Menschen durch Kohlenmonoxid verletzt worden. Vier von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Als mögliche Ursache gilt eine defekte Heizung. Zahlreiche Rettungskräfte rückten an, um die Betroffenen zu versorgen.

Der Zwischenfall ereignete sich in der Gemeinde Bad Grönenbach im Landkreis Unterallgäu, die knapp 6.000 Einwohner zählt. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, wurden insgesamt 19 Personen durch das giftige Gas verletzt.

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Vier Betroffene mussten mit schweren Verletzungen versorgt werden. Ein Sprecher der zuständigen Rettungsleitstelle bestätigte die Zahl der Verletzten. Laut "Augsburger Allgemeinen" liegt der Einsatzort in der Nähe der Schlosskapelle in der Pappenheimer Straße.

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Feuerwehr, Polizei und zahlreiche Rettungswagen standen im Großeinsatz. Die genaue Ursache des gefährlichen Gasaustritts war zunächst noch nicht abschließend geklärt. Eine defekte Heizungsanlage steht im Verdacht, das Kohlenmonoxid freigesetzt zu haben.

Giftiges Gas bleibt völlig unbemerkt

Besonders gefährlich: Kohlenmonoxid (CO) ist weder sichtbar noch riechbar. Das Gas entsteht unter anderem, wenn Brennstoffe wie Holz, Öl oder Gas unvollständig verbrennen.

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Gelangt Kohlenmonoxid über die Atemwege in den Körper, beeinträchtigt es den Sauerstofftransport im Blut. Schon eine Vergiftung kann erhebliche gesundheitliche Folgen haben.

Typische Warnzeichen sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Müdigkeit. Bei einer schweren Vergiftung drohen Bewusstlosigkeit und Lebensgefahr.

Wie es in der Kirche zu dem Gasaustritt kommen konnte, müssen nun die weiteren Untersuchungen klären.