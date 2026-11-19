i Eine Person wurde aus einer verrauchten Wohnung gerettet und mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen. Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Leitha Riskante Rettungsaktion Verrauchte Wohnung – Person über Balkon gerettet In Bruck an der Leitha wurde eine Person aus einer verrauchten Wohnung gerettet. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen. Von Victoria Carina Frühwirth 19.11.2026, 19:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein angebrannter Kochtopf hat am Mittwochnachmittag, 18. November, in Bruck an der Leitha (NÖ) einen Großeinsatz ausgelöst. Um 16.10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits Rauch aus einer Erdgeschosswohnung. Besonders brisant: In der Wohnung sollte sich noch mindestens eine Person befinden.

Feuerwehr rettet Person über Balkon

Die Feuerwehrleute verloren keine Zeit. Ein Atemschutztrupp verschaffte sich über den Balkon Zugang zur völlig verrauchten Wohnung. Nur wenige Minuten später, um 16.25 Uhr, entdeckten die Feuerwehrmitglieder eine Person und brachten sie in Sicherheit.

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Menschenrettung nach Wohnungsbrand i ?

Die gerettete Person wurde sofort dem Rettungsdienst übergeben und anschließend mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand liegen nicht vor.

Angebranntes Essen löste Einsatz aus

Bei der Suche nach der Brandursache folgte die Überraschung: Angebranntes Kochgut auf dem Herd hatte die starke Rauchentwicklung ausgelöst. Die Feuerwehr brachte den betroffenen Topf ins Freie und schaltete die Herdplatten ab.

Anschließend wurden die Wohnung und das Stiegenhaus mit einem Druckbelüfter vom Rauch befreit. Mit speziellen Messgeräten kontrollierten die Einsatzkräfte, ob sich gefährliche Gase angesammelt hatten. Entwarnung: Weder Kohlenmonoxid noch andere gefährliche Gase konnten nachgewiesen werden.

43 Einsatzkräfte rückten aus

Um 16.50 Uhr konnte die Feuerwehr schließlich "Brand aus" melden. Nach weiteren Sicherheitskontrollen durften die Bewohner um 17.10 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Bilder des Tages i ?

Insgesamt standen 43 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei mit 14 Fahrzeugen sowie einem Notarzthubschrauber im Einsatz.