Brennender Lkw auf der A1 sorgt für Mega-Stau

Ein brennender Lkw hat am Freitag, 13. November, für einen Großeinsatz auf der Westautobahn in Niederösterreich gesorgt. Zwischen den Anschlussstellen Melk und Pöchlarn stand in Fahrtrichtung Salzburg plötzlich der hintere Teil eines Sattelanhängers in Flammen.
Der Lkw-Lenker bewahrte einen kühlen Kopf und konnte seinen Sattelzug noch rechtzeitig in eine Pannenbucht steuern. Dort koppelte er das Zugfahrzeug vom brennenden Anhänger ab und alarmierte die Einsatzkräfte. Damit verhinderte er wohl Schlimmeres.
Als die Feuerwehr Melk eintraf, stand der hintere Teil des Anhängers bereits in Brand. Die Feuerwehrleute rückten dem Feuer unter schwerem Atemschutz zu Leibe. Auch eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht, um die Flammen von oben bekämpfen zu können.
Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, wurden die Feuerwehren Spielberg, Pielachberg und Loosdorf nachalarmiert. Bei den Löscharbeiten kam auch Schaum zum Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes musste die A1 in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt werden. Die Folge: Innerhalb kürzester Zeit bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.
Nach dem erfolgreichen Löscheinsatz begleiteten die Feuerwehr und die Autobahnpolizei den Sattelzug zum Autobahnparkplatz Ornding. Dort wurde die Ladung des Anhängers genauer kontrolliert.
Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch völlig unklar.