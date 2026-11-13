i Ein brennender Lkw hat am Freitag, 13. November, für einen Großeinsatz auf der A1 Westautobahn in Niederösterreich gesorgt. DOKU NÖ Geduldsprobe für Autofahrer Brennender Lkw auf der A1 sorgt für Mega-Stau Flammen-Alarm auf der A1: Zwischen Melk und Pöchlarn geriet am Freitag ein Lkw-Anhänger in Brand. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden. Von Victoria Carina Frühwirth 13.11.2026, 16:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein brennender Lkw hat am Freitag, 13. November, für einen Großeinsatz auf der Westautobahn in Niederösterreich gesorgt. Zwischen den Anschlussstellen Melk und Pöchlarn stand in Fahrtrichtung Salzburg plötzlich der hintere Teil eines Sattelanhängers in Flammen.

Lenker reagiert blitzschnell

Der Lkw-Lenker bewahrte einen kühlen Kopf und konnte seinen Sattelzug noch rechtzeitig in eine Pannenbucht steuern. Dort koppelte er das Zugfahrzeug vom brennenden Anhänger ab und alarmierte die Einsatzkräfte. Damit verhinderte er wohl Schlimmeres.

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Als die Feuerwehr Melk eintraf, stand der hintere Teil des Anhängers bereits in Brand. Die Feuerwehrleute rückten dem Feuer unter schwerem Atemschutz zu Leibe. Auch eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht, um die Flammen von oben bekämpfen zu können.

Lkw-Brand auf der A1 in Niederösterreich i ?

A1 komplett gesperrt – kilometerlanger Stau

Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, wurden die Feuerwehren Spielberg, Pielachberg und Loosdorf nachalarmiert. Bei den Löscharbeiten kam auch Schaum zum Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes musste die A1 in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt werden. Die Folge: Innerhalb kürzester Zeit bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.

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Ladung nach Brand kontrolliert

Nach dem erfolgreichen Löscheinsatz begleiteten die Feuerwehr und die Autobahnpolizei den Sattelzug zum Autobahnparkplatz Ornding. Dort wurde die Ladung des Anhängers genauer kontrolliert.

Die Bilder des Tages i ?

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch völlig unklar.