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VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner
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VP-Manager Zauner zürnt

"Wiederkehr liebt Zierzeile, vergisst Hausübung"

Bei der geplanten Bildungsreform kracht es zwischen NÖ und Wien. Die ÖVP fordert Zugeständnisse von Bildungsminister Christoph Wiederkehr.
Von Elena Lick
13.11.2026, 14:40
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Bei der Bildungsreform liegen die Vorstellungen offenbar noch weit auseinander. Aus Niederösterreich kommt nun deutliche Kritik an Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos). Vor allem die Bürokratie an Schulen und die geplanten Änderungen bei den Kindergärten sorgen für Diskussionen.

Weniger Bürokratie an Schulen gefordert

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) fordert, dass bei der Reform Qualität vor Geschwindigkeit stehen müsse. Lehrer sollten sich stärker auf den Unterricht konzentrieren können, anstatt immer mehr Zeit mit Verwaltungsaufgaben zu verbringen.

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Deutlich schärfere Worte findet VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner. "Minister Wiederkehr liebt das Malen der Zierzeile, vergisst dabei aber leider die Hausübung darüber", kritisiert er. Reformen dürften nicht am Schulalltag vorbeigehen. Statt zusätzlicher Dokumentationspflichten brauche es spürbare Entlastungen.

"Eine Reformpartnerschaft ist keine Einbahnstraße!"

Besonders bei den Kindergärten könnte es noch schwierig werden. Zauner macht eine Einigung von Zugeständnissen des Bildungsministers im Schulbereich abhängig.

"Stift halten, Schere benutzen" – Lehrer schlagen Alarm

"Eine Reformpartnerschaft ist keine Einbahnstraße!", betont der ÖVP-Politiker. Sollte das Kindergartenpersonal künftig aus einer Hand organisiert werden, müsse auch die Frage der Stützkräfte in den Gemeinden geklärt werden.

Zugleich wehrt sich Zauner gegen Vorgaben aus Wien. Niederösterreichs Kindergärten würden seiner Ansicht nach bereits hervorragend funktionieren. Einen "Oberlehrmeister aus Wien" brauche es dafür nicht.

El , 13.11.2026, 14:40
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