Ardo-Aus – jeder Mitarbeiter soll 20.000 Euro bekommen

Beim Tiefkühlgemüse-Hersteller Ardo in Groß-Enzersdorf (Gänserndorf) liegen die Nerven blank. Der belgische Konzern will das Werk Ende August 2027 schließen – "Heute" berichtete ausführlich. Rund 190 Beschäftigte und 50 Leiharbeitskräfte sind betroffen. Jetzt sorgt ein angebliches Angebot für heftige Kritik: Ein Insider soll dem "Kurier" bestätigt haben, Ardo würde pro Arbeitnehmer eine Zahlung von 20.000 Euro anbieten.
Im "Heute"-Gespräch findet PRO-GE-Pressesprecher Mathias Beer deutliche Worte: "Sollte dieses Angebot von 20.000 Euro pro Arbeitnehmer stimmen, dann ist das ein Mini-Sozialplan und eigentlich eine Frechheit." Damit nicht genug. Beer legt nach: "Dieses Angebot ist skrupellos, schäbig und dürftig. Von Ardo liegt keine Kompromissbereitschaft vor."
Seit Wochen wird zwischen Konzernführung und Arbeitnehmervertretern um einen Sozialplan gerungen. Die Gewerkschaft fordert eine deutlich bessere finanzielle Absicherung für jene Beschäftigten, die durch die Werksschließung ihren Arbeitsplatz verlieren.
Die kolportierten 20.000 Euro pro Kopf sorgen dabei für zusätzlichen Zündstoff. Ob die Summe tatsächlich jedem Beschäftigten angeboten wurde und welche Bedingungen daran geknüpft wären, ist noch nicht bestätigt. Auch bei der Belegschaft wächst der Ärger. Bereits am Montag, 9. November, demonstrierten rund 300 Menschen vor dem Werk in Groß-Enzersdorf. Mit Parolen wie "Verantwortung lässt sich nicht einfrieren" machten sie ihrem Unmut Luft.
Am Donnerstag, 12. November, platzte bereits die siebente Verhandlungsrunde. Ein neuer Gesprächstermin wurde nicht vereinbart. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA wollen deshalb die Schlichtungsstelle einschalten. Diese könnte letztlich über einen Sozialplan entscheiden.
Ein weiterer Streitpunkt ist die Forderung nach einer Arbeitsstiftung. Sie soll den Betroffenen helfen, durch Weiterbildung und Umschulung wieder einen Job zu finden.
Während die Beschäftigten weiter um ihre Zukunft bangen, gibt es für die Gemüsebauern im Marchfeld inzwischen Hoffnung. Heimische Unternehmen wie Schneiders Gemüseland und Waldland wollen künftig mehr Gemüse verarbeiten und damit einen Teil der bisherigen Ardo-Produktion auffangen.
Für die Mitarbeiter bleibt die Lage hingegen bitter: Das Werk soll zusperren, eine Einigung über die finanzielle Absicherung ist nicht in Sicht. Die kolportierten 20.000 Euro sorgen jetzt für den nächsten Aufreger.