Startseite Österreich Niederösterreich
Um 18.38 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Aspang zu einem Lokbrand auf der Aspangbahn alarmiert.
Um 18.38 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Aspang zu einem Lokbrand auf der Aspangbahn alarmiert.
BFKDO Neunkirchen / Lechner
Brenzliger Einsatz

Lok fängt Feuer – 17 Menschen aus Zug gerettet

In einer Lok der Aspangbahn brach ein Brand aus. Die Feuerwehr musste unter schwerem Atemschutz eingreifen und den gesamten Personenzug evakuieren.
Von Österreich Heute
13.11.2026, 11:03
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Dramatischer Einsatz am Donnerstagabend, 12. November, in Niederösterreich: Eine Lok der Aspangbahn fing plötzlich Feuer. Das Zugpersonal erkannte den Ernst der Lage. Sie schickten die Fahrgäste in den letzten Wagon, wo sie keiner Gefahr ausgesetzt waren.

Die Einsatzkräfte wurden um 18.38 Uhr alarmiert. Vor Ort musste es dann schnell gehen: Während Feuerwehrleute die Flammen bekämpften, wurden die Fahrgäste aus dem Zug gebracht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Lok

Mit Atemschutzgeräten drangen die Feuerwehrleute in die brennende Lok vor. Im Maschinenraum kämpften sie gegen die Flammen. Mit einer Wärmebildkamera behielten sie die Hitze im Blick, damit das Feuer nicht erneut ausbrach.

Währenddessen wurde der gesamte Personenzug evakuiert. Alle 17 Passagiere konnten sicher aus dem Zug gebracht werden.

Während des Einsatzes wurde die Aspangbahn gesperrt. Dafür stand ein Schienenersatzverkehr zur Verfügung.

Auch interessant

Zug in Niederösterreich entgleist – Fahrgäste evakuiert
Großeinsatz! Innsbrucker Hauptbahnhof evakuiert
Mitten auf Gleisen – 91 Fahrgäste aus Zug evakuiert

Einsatz dauerte zweieinhalb Stunden

Nach rund zweieinhalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet. Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Aspang konnte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Die Brandursache ist noch unbekannt.

red, 13.11.2026, 11:03
Mehr zum Thema
Feuerwehr Feuerwehreinsatz Zug Rettung

Weiterlesen

Weitere Storys
Evakuierung Bahn
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote