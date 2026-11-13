i Um 18.38 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Aspang zu einem Lokbrand auf der Aspangbahn alarmiert. BFKDO Neunkirchen / Lechner Brenzliger Einsatz Lok fängt Feuer – 17 Menschen aus Zug gerettet In einer Lok der Aspangbahn brach ein Brand aus. Die Feuerwehr musste unter schwerem Atemschutz eingreifen und den gesamten Personenzug evakuieren. Von Österreich Heute 13.11.2026, 11:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatischer Einsatz am Donnerstagabend, 12. November, in Niederösterreich: Eine Lok der Aspangbahn fing plötzlich Feuer. Das Zugpersonal erkannte den Ernst der Lage. Sie schickten die Fahrgäste in den letzten Wagon, wo sie keiner Gefahr ausgesetzt waren.

Zug fängt während Fahrt Feuer i ?

Die Einsatzkräfte wurden um 18.38 Uhr alarmiert. Vor Ort musste es dann schnell gehen: Während Feuerwehrleute die Flammen bekämpften, wurden die Fahrgäste aus dem Zug gebracht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Lok

Mit Atemschutzgeräten drangen die Feuerwehrleute in die brennende Lok vor. Im Maschinenraum kämpften sie gegen die Flammen. Mit einer Wärmebildkamera behielten sie die Hitze im Blick, damit das Feuer nicht erneut ausbrach.

Währenddessen wurde der gesamte Personenzug evakuiert. Alle 17 Passagiere konnten sicher aus dem Zug gebracht werden.

Während des Einsatzes wurde die Aspangbahn gesperrt. Dafür stand ein Schienenersatzverkehr zur Verfügung.

Einsatz dauerte zweieinhalb Stunden

Nach rund zweieinhalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet. Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Aspang konnte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Die Brandursache ist noch unbekannt.