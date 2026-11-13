i Dr. Werner Pracherstorfer, Leiter der Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten, LH-Stv. Landbauer, NÖ Straßenbaudirektor DI Rainer Irschik NLK Khittl Infrastrukturreport Verbrenner-Aus: 73 Prozent der Manager warnen Fast drei Viertel der befragten NÖ-Manager fürchten negative Folgen eines Verbrennerverbots. Landbauer fordert ein Ende der Verbotspläne. Von Niederösterreich Heute 13.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das geplante Verbrenner-Aus sorgt in Niederösterreich für heftige Kritik. Laut dem am Donnerstag in St. Pölten präsentierten ersten Infrastrukturreport für Niederösterreich erwarten 73 Prozent der befragten Führungskräfte spürbare negative wirtschaftliche Auswirkungen eines Verbrennerverbots. Besonders betroffen könnte demnach die heimische Automobilzulieferindustrie sein.

44 Prozent der befragten Manager sprechen sich dafür aus, auch künftig auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu setzen. Niederösterreichs Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) sieht sich durch die Ergebnisse in seiner Kritik an den europäischen Verbrenner-Plänen bestätigt.

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Landbauer spricht von "Selbstmord"

"Wenn fast drei Viertel der befragten Führungskräfte negative wirtschaftliche Folgen eines Verbrennerverbots erwarten, dann müssen alle Alarmglocken schrillen", erklärt Landbauer. Er fordert ein Umdenken in Wien und Brüssel: "Mit dem industriepolitischen Selbstmord eines Verbrennerverbotes muss endlich Schluss sein."

Statt Verboten brauche es Technologieoffenheit und Innovation, so der FPÖ-Politiker. Die Zukunft der heimischen Automobilindustrie dürfe nicht durch politische Vorgaben gefährdet werden.

17 Milliarden Euro Potenzial für Wirtschaft

Neben der Verbrenner-Thematik beschäftigt sich der Infrastrukturreport mit dem Ausbau von Straßen und Schienen. Laut der Erhebung sehen 92 Prozent der befragten Manager eine leistungsfähige Infrastruktur als einen der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren Niederösterreichs.

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Bei optimalen Verkehrsverbindungen erwarten die Unternehmen eine durchschnittliche Produktivitätssteigerung von 22,3 Prozent. Daraus errechnet die Initiative Future Business Austria (FBA) ein theoretisches zusätzliches Produktivitätspotenzial von rund 17,14 Milliarden Euro.

Schnellere Verfahren und bessere Bahn gefordert

81 Prozent der befragten Führungskräfte fordern zudem schnellere und einfachere Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Straßenprojekten. Landbauer verweist dabei auf die S8 Marchfeld Schnellstraße, deren Umsetzung seit Jahren durch Verfahren verzögert wird.

Auch beim öffentlichen Verkehr sehen die Manager Verbesserungsbedarf. 83 Prozent wünschen sich einen rascheren Ausbau der S-Bahn-Netze und des Regionalverkehrs. Gleichzeitig nehmen 44 Prozent eine Verschlechterung bei der Pünktlichkeit der ÖBB wahr, 34 Prozent kritisieren die Sauberkeit.

Der erstmals für Niederösterreich erstellte Infrastrukturreport wurde von Future Business Austria unter wissenschaftlicher Begleitung von Universitätsprofessor Sebastian Kummer von der Wirtschaftsuniversität Wien erstellt. Befragt wurden Führungskräfte niederösterreichischer Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern.