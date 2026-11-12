i Mordprozess am Landesgericht Wr. Neustadt: Der Erstangeklagte mit Anwalt Manfred Arbacher-Stöger Sascha Trimmel Mitangeklagter plötzlich frei Überraschende Wende im Mordprozess um vierfache Mutter Unerwartete Wendung im Mordprozess um eine vierfache Mutter in NÖ: Der 45-jährige Mitangeklagte wurde am Donnerstag aus der U-Haft entlassen. Von Niederösterreich Heute 12.11.2026, 19:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschende Wende im aufsehenerregenden Mordprozess um eine vierfache Mutter (38) aus Sooß (Bezirk Baden): Während sich der Ehemann (47) seit Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Mordes verantworten muss, kam sein mutmaßlicher Komplize (45) am späten Nachmittag überraschend auf freien Fuß.

Der Mann, der die Tatwaffe besorgt haben soll, wurde kurz vor 16 Uhr aus der Untersuchungshaft entlassen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Ich sitze seit 7. April unschuldig"

Der 45-Jährige, der bereits unter anderem wegen versuchten Mordes zu 16 Jahren Haft verurteilt worden war, hatte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft stets bestritten. Laut Anklage soll er dem 47-jährigen Ehemann am 29. November 2025 eine Beretta samt drei Patronen für 900 Euro verkauft haben – obwohl er gewusst habe, dass dieser damit seine Frau töten wollte.

Bluttat in Sooß: Mordprozess am Landesgericht Wr. Neustadt i ?

Am Donnerstag schilderte der Zweitangeklagte vor den Geschworenen jedoch eine völlig andere Version. "Ich sitze seit 7. April unschuldig", erklärte er bei seiner Einvernahme am späten Nachmittag.

Google Map anzeigen

Er habe dem Hauptangeklagten niemals eine Schusswaffe übergeben. Vielmehr sei es genau umgekehrt gewesen: Der 47-Jährige habe ihm eine Pistole der Marke Beretta um 500 Euro verkaufen wollen.

Verteidiger sieht Widersprüche

Bereits im Eröffnungsplädoyer hatte sein Verteidiger Mirsad Musliu die Darstellung des Hauptangeklagten angezweifelt. Dieser soll nämlich schon Monate vor dem angeblichen Waffenkauf versucht haben, Munition für die betreffende Pistole zu besorgen.

Der Anwalt bezeichnete den 47-Jährigen als "noch gefährlicher als jemand, der lügt". Die Aussagen des Hauptangeklagten seien aus Sicht der Verteidigung nicht glaubwürdig.

Der 45-Jährige, der wegen versuchten Mordes schon einmal zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, befand sich seit dem 7. April in Untersuchungshaft. Nach seiner Einvernahme am Donnerstag wurde er kurz vor 16 Uhr enthaftet. Die Mordanklage gegen ihn ist damit allerdings nicht vom Tisch.

Der Zweitangeklagte kam gegen 16 Uhr überraschend frei. Sascha Trimmel

Ehemann soll Frau brutal getötet haben

Im Mittelpunkt des Prozesses steht der 47-jährige Ehemann des Opfers. Er soll seine getrennt lebende Frau am Ostersonntag, dem 5. April, mit drei Schüssen und rund 40 Stichen mit einem Schraubenzieher getötet haben.

Anschließend soll er die Leiche in den Garten gezogen und unter Grünschnitt versteckt haben. Sein 13-jähriger Sohn überraschte ihn bei der Beseitigung der Spuren. Daraufhin verständigte der Mann selbst die Polizei.

Gewalt gegen Frauen: Hier wird geholfen

Polizei

133

In akuten Gewaltsituationen immer die Polizei kontaktieren.

Bund Autonome Frauenberatungsstellen bei sexueller Gewalt

Zuständig für Bundesland: Österreichweit

Gewaltformen: Sexuelle Gewalt

Art des Hilfsangebots: Beratung

+ 43 1 523 22 22

Frauenhelpline unter 0800/222 555 oder in den Frauenhäusern und Gewaltschutzzentren

Liste von Hilfsangeboten: https://www.hilfsangebote-bei-gewalt-gegen-frauen.at/hilfsangebote.html

Vor Gericht räumte er die Tat ein, behauptete jedoch, in Notwehr gehandelt zu haben. Seine Frau habe ihn mit einem Messer bedroht. "Ich hab' mich selber verteidigt", erklärte er.

Mordprozess in Wr. Neustadt: Der Angeklagte vor Gericht – er soll seine Ehefrau getötet haben. Sascha Trimmel

Prozess geht am Dienstag weiter

Für Diskussionen sorgt zudem ein neues psychiatrisches Gutachten. Demnach soll der 47-Jährige an einer wahnhaften Störung und paranoiden Schizophrenie leiden. Der Sachverständige geht mittlerweile davon aus, dass der Mann zum Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig gewesen sein könnte.

Die Staatsanwaltschaft hält vorerst an der Mordanklage fest. Der Prozess wird am kommenden Dienstag, dem 17. November, am Landesgericht Wiener Neustadt fortgesetzt.

Während der 45-jährige Zweitangeklagte das Gerichtsgebäude am Donnerstag als freier Mann verlassen konnte, bleibt der 47-Jährige in Haft. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.