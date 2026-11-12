i Feuerwehrleute aus NÖ unterstützen bei der Brandbekämpfung in Weyer (OÖ). Bfkdo Amstetten / FF Waidhofen/Ybbs-Stadt Wohnhaus in Flammen Feuerwehr löscht Dachstuhl-Brand in Weyer Großeinsatz in der Nacht auf Mittwoch in Weyer (OÖ): Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Vollbrand. Zehn Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Von Victoria Carina Frühwirth 12.11.2026, 16:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein dramatischer Großeinsatz hielt in der Nacht auf Mittwoch, 11. November, zahlreiche Feuerwehrkräfte, auch aus NÖ, in Atem. In Weyer (Bezirk Steyr-Land, OÖ) war der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits vollständig in Flammen.

Feuer drohte auf weitere Häuser überzugreifen

Aufgrund der enormen Brandausbreitung und der Gefahr für benachbarte Gebäude wurden umgehend weitere Feuerwehren alarmiert. Auch die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen an der Ybbs-Stadt rückte über die Landesgrenze hinweg zum Einsatz nach Oberösterreich aus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Brandbekämpfung in OÖ durch Feuerwehrleute aus NÖ i ?

Mit einem Rüstlöschfahrzeug, einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug und insgesamt 18 Feuerwehrmitgliedern unterstützten die Niederösterreicher ihre oberösterreichischen Kameraden im Kampf gegen die Flammen.

120 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen

Die Brandbekämpfung erfolgte sowohl im Inneren des Gebäudes als auch von außen über eine Drehleiter. Insgesamt standen rund 120 Feuerwehrleute aus zehn Feuerwehren im Einsatz. 17 Atemschutztrupps kämpften gegen das Feuer. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Durch den massiven Löscheinsatz gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Die Bilder des Tages i ?

Bis in die frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache sowie zu möglichen Verletzten lagen zunächst keine Angaben vor.