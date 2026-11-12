Feuerwehr löscht Dachstuhl-Brand in Weyer

Ein dramatischer Großeinsatz hielt in der Nacht auf Mittwoch, 11. November, zahlreiche Feuerwehrkräfte, auch aus NÖ, in Atem. In Weyer (Bezirk Steyr-Land, OÖ) war der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits vollständig in Flammen.
Aufgrund der enormen Brandausbreitung und der Gefahr für benachbarte Gebäude wurden umgehend weitere Feuerwehren alarmiert. Auch die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen an der Ybbs-Stadt rückte über die Landesgrenze hinweg zum Einsatz nach Oberösterreich aus.
Mit einem Rüstlöschfahrzeug, einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug und insgesamt 18 Feuerwehrmitgliedern unterstützten die Niederösterreicher ihre oberösterreichischen Kameraden im Kampf gegen die Flammen.
Die Brandbekämpfung erfolgte sowohl im Inneren des Gebäudes als auch von außen über eine Drehleiter. Insgesamt standen rund 120 Feuerwehrleute aus zehn Feuerwehren im Einsatz. 17 Atemschutztrupps kämpften gegen das Feuer. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort.
Durch den massiven Löscheinsatz gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.
Bis in die frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache sowie zu möglichen Verletzten lagen zunächst keine Angaben vor.