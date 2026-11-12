i Ein Polizeieinsatz in Michelhausen (NÖ) ist am Donnerstag eskaliert. istock Zugstrecke vorerst gesperrt Stein-Attacke auf Polizei! Beamter schießt auf Mann Ein Polizeieinsatz in Michelhausen (NÖ) ist am Donnerstag eskaliert. Ein Beamter schoss auf einen Mann, der zuvor Polizisten attackiert haben soll. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Mann ist am Donnerstag bei einem Polizeieinsatz in Michelhausen (Bezirk Tulln) durch einen Schuss verletzt worden. Der Vorfall spielte sich in unmittelbarer Nähe der Westbahnstrecke ab. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wie die "Krone" berichtet.

Ausgangspunkt des Einsatzes war ein Mann, der sich im Bereich der Bahngleise aufgehalten hatte. Als die Polizisten einschritten, spitzte sich die Lage zu. Auch mit Pfefferspray gelang es den Beamten laut Polizei nicht, den Mann zu stoppen. Schließlich setzte einer der Polizisten seine Dienstwaffe ein.

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Verletzter außer Lebensgefahr

Nach dem Schuss wurde der Mann zunächst notärztlich versorgt und anschließend ins Universitätsklinikum Tulln gebracht. Laut Polizei ist sein Leben nicht in Gefahr.

Wie die "Krone" berichtet, soll der Mann die einschreitenden Beamten zuvor mit Steinen beworfen haben. Ob und wie es dadurch zum Schusswaffengebrauch kam, wird nun untersucht.

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Ermittler untersuchen Vorfall

Mit der Aufklärung des Einsatzes sind die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) sowie das Landeskriminalamt Niederösterreich beschäftigt.

Während die Spuren am Einsatzort gesichert wurden, war auch der Bahnverkehr betroffen. Die Westbahnstrecke musste im betreffenden Abschnitt vorübergehend gesperrt werden.