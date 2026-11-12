Heftige Explosion in Einfamilienhaus im Bezirk Tulln

Ein lauter Knall, dann ein Brand: In Bierbaum am Kleebühel (Gemeinde Königsbrunn, Bezirk Tulln) kam es am Donnerstag (12. November) kurz vor 7 Uhr früh zu einer massiven Verpuffung in einem Einfamilienhaus. Auslöser dürfte ein defekter Warmluftkachelofen gewesen sein.
Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und musste zunächst einen durch die Verpuffung entstandenen Brand löschen. Anschließend suchten die Einsatzkräfte mit einer Wärmebildkamera nach versteckten Glutnestern hinter dem Ofen.
Um an die Glutnester heranzukommen, mussten die Florianis Gipsplatten aufschneiden. Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit 67 Einsatzkräften im Einsatz.
Obwohl das Gebäude über keinen Gasanschluss verfügt, wurde auch der Energieversorger EVN alarmiert. Die Mitarbeiter überprüften, ob möglicherweise Gas aus einer undichten Leitung ins Haus gesickert war. Dafür gab es allerdings keine Hinweise.
Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt der Explosion befand sich niemand im Haus, verletzt wurde daher niemand.
Warum der Warmluftkachelofen nicht ordnungsgemäß funktionierte, ist noch unklar. Brandermittler des Bezirkspolizeikommandos Tulln haben die Untersuchungen aufgenommen. Neben den Feuerwehren standen auch Polizei, Rotes Kreuz und EVN im Einsatz.