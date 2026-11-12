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Explosion in Einfamilienhaus
Explosion in Einfamilienhaus
BFKDO Tulln/ St. Öllerer
Großer Einsatz

Heftige Explosion in Einfamilienhaus im Bezirk Tulln

Eine heftige Verpuffung in einem Einfamilienhaus im Bezirk Tulln löste Donnerstagfrüh einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Verletzt wurde niemand.
Von Erich Wessely
12.11.2026, 10:34
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Ein lauter Knall, dann ein Brand: In Bierbaum am Kleebühel (Gemeinde Königsbrunn, Bezirk Tulln) kam es am Donnerstag (12. November) kurz vor 7 Uhr früh zu einer massiven Verpuffung in einem Einfamilienhaus. Auslöser dürfte ein defekter Warmluftkachelofen gewesen sein.

Feuerwehren in Wassernot: Nun sollen Pools aushelfen

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und musste zunächst einen durch die Verpuffung entstandenen Brand löschen. Anschließend suchten die Einsatzkräfte mit einer Wärmebildkamera nach versteckten Glutnestern hinter dem Ofen.

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Feuerwehr musste Wände aufschneiden

Um an die Glutnester heranzukommen, mussten die Florianis Gipsplatten aufschneiden. Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit 67 Einsatzkräften im Einsatz.

Obwohl das Gebäude über keinen Gasanschluss verfügt, wurde auch der Energieversorger EVN alarmiert. Die Mitarbeiter überprüften, ob möglicherweise Gas aus einer undichten Leitung ins Haus gesickert war. Dafür gab es allerdings keine Hinweise.

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Brandermittler untersuchen Ursache

Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt der Explosion befand sich niemand im Haus, verletzt wurde daher niemand.

Warum der Warmluftkachelofen nicht ordnungsgemäß funktionierte, ist noch unklar. Brandermittler des Bezirkspolizeikommandos Tulln haben die Untersuchungen aufgenommen. Neben den Feuerwehren standen auch Polizei, Rotes Kreuz und EVN im Einsatz.

wes, 12.11.2026, 10:34
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