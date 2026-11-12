i Der Privatvolksschule Klosterneuburg Kritzendorf droht das Aus. Google Street View Eltern in Sorge Schule droht Aus – 143 Kinder bangen um ihre Zukunft Einer Privatvolksschule in Klosterneuburg droht das Aus. 143 Kinder sind betroffen, verzweifelte Eltern kämpfen um den Erhalt. Von Victoria Carina Frühwirth 12.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorgen bei Eltern und Kindern in Klosterneuburg-Kritzendorf (Bezirk Tulln): Die Zukunft der dortigen Privatvolksschule steht auf der Kippe. Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs will den Standort nur noch bis zum Ende des laufenden Schuljahres betreiben. Für 143 Kinder ist damit unklar, wie es im Herbst 2027 weitergeht.

Der Grund für den drohenden Rückzug: Die Schülerzahlen sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, der Betrieb sei dadurch zu teuer geworden, berichtet "ORF NÖ".

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Eltern nach Nachricht völlig geschockt

Besonders hart trifft die Nachricht jene Familien, deren Kinder erst im September eingeschult wurden. "Wir waren total geschockt, als wir drei Wochen nach Schulbeginn davon erfahren haben. Am schlimmsten ist es natürlich für die ersten Klassen, die gerade erst begonnen haben", schildert Nina Holzinger, Obfrau des Elternvereins, gegenüber "ORF NÖ".

Die Eltern wollen das drohende Aus nicht einfach hinnehmen. Mit der Initiative "PVS Kritzendorf bleibt" kämpfen sie um den Fortbestand der Schule. Mehr als 1.100 Menschen unterstützen bereits das Anliegen.

Neuer Betreiber soll Schule retten

Hoffnung gibt es dennoch: Gespräche mit möglichen neuen Schulträgern laufen bereits. Unter anderem haben sich die Stella-Schulen den Standort angesehen. Ob sie tatsächlich als neuer Betreiber einspringen, ist allerdings noch offen. Zunächst müssten die Rahmenbedingungen geprüft werden.

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Auch die Stadtgemeinde Klosterneuburg könnte die Schule übernehmen. Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP) sieht darin allerdings eine erhebliche finanzielle Herausforderung. "Für die Gemeinde wären das natürlich enorme Mehrkosten, die wir nicht budgetiert haben", erklärt Kaufmann gegenüber "ORF NÖ". Lieber wäre ihm deshalb eine Lösung mit einem privaten Betreiber. Ganz ausschließen will er ein Eingreifen der Stadt aber nicht: "Aber wenn alle Stricke reißen, stehen wir natürlich als Partner zur Verfügung."

Entscheidung muss noch heuer fallen

Viel Zeit bleibt den Verantwortlichen nicht. Der Bürgermeister will deshalb möglichst rasch alle Beteiligten an einen Tisch holen. Bis Jahresende müsse eine Lösung gefunden werden. Denn bereits im Jänner 2027 steht die nächste Schuleinschreibung an.

Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs hält unterdessen an ihrem Rückzug fest. Eine Fortführung durch den bisherigen Betreiber kommt laut dessen Angaben nicht infrage. Man wolle aber mithelfen, eine Lösung zu finden, damit die Kinder ihre Volksschulzeit weiterhin in Kritzendorf verbringen können.

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Für die 143 betroffenen Kinder bleibt damit vorerst nur die Hoffnung auf eine Rettung. Spätestens zu Jahresende soll feststehen, ob ihre Schule eine Zukunft hat.