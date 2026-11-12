i Jetzt hat Franzi leider noch größere Sorgen als ihren Schulbesuch. zVg Schulweg unmöglich Tapfere Franzi: Schule lässt krankes Mädchen im Stich Franzi ist schwerbehindert, das Mädchen wollte dennoch zur Schule. Doch kein Fahrtendienst nahm sie mit. Ihre Mutter erhebt schwere Vorwürfe.

Jana Stanek Von Michael Pollak und 12.11.2026, 05:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Franzi ist erst fünf Jahre alt – mit Fleiß und Ausdauer schaffte sie die Schulreife ein Jahr früher als ihre Kindergarten-Kollegen. Trotzdem ist für die junge Niederösterreicherin der Traum vom Schulbesuch vorerst geplatzt. Ihre Mutter Martina S. hat das 'schwerbehinderte Mädchen' inzwischen von der Volksschule abgemeldet.

"Sie ist verdammt gescheit, sie will unbedingt lernen", sagt Martina S. zu "Heute". Es gab allerdings ein großes Hindernis: Die Mutter musste wochenlang um eine Möglichkeit kämpfen, Franzi überhaupt in die Schule zu bringen.

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Die Fünfjährige leidet seit ihrer Geburt an mehreren schweren Erkrankungen, darunter Spina bifida und eine Erkrankung des Rückenmarks. Sie hat Pflegestufe 3, ist laut ihrer Mutter zu 100 Prozent behindert und wird von der Alleinerzieherin rund um die Uhr betreut. Laut Behindertenpass kann Franzi keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und benötigt eine Begleitperson.

310 Euro pro Woche nur für den Schulweg

Weil Martina S. weder Auto noch Führerschein besitzt, suchte sie verzweifelt nach einem Fahrtendienst zur Schule im Speckgürtel Wiens. Doch kein Unternehmen wollte Franzi regelmäßig abholen und bringen. Einzige Möglichkeit: Ein Taxi hätte täglich 62 Euro gekostet, bei fünf Schultagen wären das satte 310 Euro pro Woche gewesen. Für die Alleinerzieherin unbezahlbar.

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Als "Heute" erstmals über Franzis Schicksal berichtete, war die Hilfsbereitschaft groß. Zahlreiche Menschen meldeten sich und boten Unterstützung an. Auch ein bekanntes Busunternehmen wollte helfen und übermittelte einen Kostenvoranschlag an das Land Niederösterreich, das die Kosten für den Schultransport übernehmen könnte. "Die waren super, so richtig engagiert", lobt die Mutter.

Auch ein prominenter Wiener Gastronom bot an, nach einer Lösung zu suchen, sollte die Finanzierung durch das Land scheitern. Für Franzi und ihre Mutter schien damit endlich ein Ausweg in Sicht.

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Mutter macht Schule schwere Vorwürfe

Doch Martina S. erhebt schwere Vorwürfe gegen die Volksschule. Diese soll zu Beginn des Schuljahres den zuständigen Stellen nicht gemeldet haben, dass Franzi aufgrund ihrer Behinderung einen Fahrtendienst benötigt – dann hätte die Organisation des Transports sofort geklappt, meint die Mutter.

"Wäre diese Meldung rausgegangen, hätte sich der wochenlange Kampf um den Schulweg womöglich vermeiden lassen, ich bin richtig enttäuscht von der Schule!"

Jetzt auch noch Verdacht auf Herzerkrankung

Mittlerweile haben sich die Prioritäten allerdings stark verschoben. Bei der Fünfjährigen besteht der Verdacht auf eine Herzerkrankung. Jetzt sind intensive Untersuchungen viel wichtiger geworden als der Schulbesuch.

Martina S. hat ihre Tochter inzwischen von der Volksschule abgemeldet. Ausschlaggebend waren die gesundheitliche Situation und die weiterhin ungelöste Transportfrage. "Jetzt ist es zu spät", sagt die enttäuschte Mutter, "ich bin sprachlos".