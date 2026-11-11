i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) über das berühmte Mascherl Denise Auer, Sabine Hertel Wirbel um Weihnachts-Deko Mikl-Leitner will Wiens berühmtes Mascherl retten Wiens virales Weihnachtsmascherl fehlt heuer an der Fassade. Jetzt mischt sich auch NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in den Streit ein. Von Elena Lick 11.11.2026, 18:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das rote Riesenmascherl in der Wiener Innenstadt sorgt heuer für ordentlich Wirbel. Statt wie gewohnt an der Fassade des Modehauses Popp & Kretschmer in der Kärntner Straße zu hängen, bleibt die beliebte Weihnachtsdekoration diesmal drinnen. Jetzt schaltet sich sogar Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ein.

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Mit einem Augenzwinkern bietet sie dem berühmten Wiener Mascherl kurzerhand ein neues Zuhause an. Auf Facebook veröffentlichte Mikl-Leitner ein mit künstlicher Intelligenz erstelltes Bild, das die riesige rote Schleife am Landhaus in St. Pölten zeigt.

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"Wenn eure berühmte rote Schleife in der Kärntner Straße keinen Platz mehr hat, dann finden wir in Niederösterreich schon ein schönes Platzerl dafür!", schreibt die Landeshauptfrau dazu.

Darum fehlt das rote Mascherl in Wien

Hinter dem Verschwinden der beliebten Weihnachtsdekoration steckt ein Streit um behördliche Auflagen. Weil der Andrang vor dem Modehaus in den vergangenen Jahren immer größer wurde, verlangten die Behörden heuer zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen – "Heute" berichtete. Unter anderem sollte das Geschäft einen Ordnerdienst bezahlen.

Geschäftsführer Sascha Trefelik waren die Auflagen zu viel. Das Mascherl hängt deshalb heuer nicht an der Fassade, sondern steht in der Auslage. Mit dem Schriftzug "#Freethebow" protestiert das Modehaus gegen die Vorgaben.

Auch Sacher-Weihnachtsbaum braucht Ordner

Nur wenige Meter entfernt hat das Hotel Sacher einen sieben Meter hohen Weihnachtsbaum aufgestellt. Auch dort gelten Sicherheitsauflagen. Das Hotel bezahlt dafür einen eigenen Ordnerdienst.

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Der Streit sorgt inzwischen auch im Netz für Spott. Die Wiener Linien, die Staatsoper und andere Einrichtungen zeigen auf KI-Bildern ihre Gebäude mit riesigen roten Mascherln.