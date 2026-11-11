i Die NÖ Landesausstellung 2026 in Mauer begeisterte 160.528 Besucher – sehr zur Freude auch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP, M.) NLK Khittl NÖ-Landesausstellung in Mauer Mehr als 160.000 Besucher! Landesschau "voller Erfolg" Die NÖ Landesausstellung 2026 in Mauer ist nun vorbei. Mehr als 160.000 Menschen waren vor Ort, um sich mit psychischer Gesundheit zu beschäftigen. Von Victoria Carina Frühwirth 11.11.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die NÖ Landesausstellung 2026 ist zu Ende – die Bilanz kann sich sehen lassen! Von 28. März bis 8. November besuchten insgesamt 160.528 Menschen die Ausstellung im Landesklinikum Mauer (Bezirk Amstetten). Im Mittelpunkt stand ein Thema, über das aber oft geschwiegen wird: psychische Gesundheit.

Unter dem Titel "Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit." beleuchtete die Ausstellung seelische Erkrankungen, ihre Geschichte und moderne Behandlungsmöglichkeiten. Besonders erfreulich: 62,2 Prozent der Gäste nutzten eine Führung. Für 64 Prozent war das Thema selbst der wichtigste Besuchsgrund.

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43 Millionen Euro in Standort investiert

Auch wirtschaftlich war die Ausstellung ein Erfolg. Das Land Niederösterreich investierte rund 43 Millionen Euro in die Sanierung historischer Gebäude und die Infrastruktur des Klinikareals. Die Besucher sorgten zudem für eine regionale Wertschöpfung von mehr als 8,6 Millionen Euro.

Ausstellung in NÖ i ?

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zieht eine positive Bilanz: "Die NÖ Landesausstellung 2026 hat die psychische Gesundheit und den Umgang mit Menschen, die Unterstützung brauchen, ins Zentrum gerückt und damit ein starkes Zeichen für Menschlichkeit und Zusammenhalt gesetzt."

Auch die Region profitierte kräftig. Sieben begleitende Projekte, darunter neue Ausflugsziele in Haag, Öhling und Aschbach-Markt, lockten zusätzliche Gäste an. Die Standorte verzeichneten zusammen rund 60.000 Besucher mehr als zuvor.

Erinnerung an 2.848 NS-Opfer bleibt

Ein besonders bewegender Teil der Ausstellung widmete sich der dunklen Geschichte des Standorts. Während der NS-Zeit wurden 2.848 Patienten der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Opfer der systematischen NS-Krankenmorde. Der neu geschaffene Lernort im Haus 18 bleibt auch nach Ausstellungsende dauerhaft bei freiem Eintritt geöffnet. Ein von Künstlerin Azra Aksamija gestalteter Gedenkort erinnert an die Opfer – "Heute" berichtete.

Fast jeder zweite Gast zum ersten Mal dabei

96 Prozent der Besucher kamen aus Österreich, die meisten aus Niederösterreich. Fast jeder zweite Gast besuchte erstmals eine NÖ Landesausstellung. Knapp 92 Prozent waren Tagesgäste, die im Schnitt 46 Euro in der Region ausgaben.

Die Bilder des Tages i ?

Für Moststraßen-Obfrau Michaela Hinterholzer steht fest: "Die Landesausstellung war für die gesamte Region ein großer Gewinn und hat einen enormen Entwicklungsschub ausgelöst."