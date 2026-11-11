i Bilder des Unfalls auf der B 17 mit Fahrerflucht Freiwillige Feuerwehr Günselsdorf Fahrerflucht nach Crash Frontalcrash: Polizei sucht nach flüchtigem Lenker Nach einem Frontalcrash sucht die Polizei nach einem grauen Pkw, dessen Lenker vom Unfallort flüchtete. Nun werden Zeugen gesucht. Von Elena Lick 11.11.2026, 13:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 10. November gegen 17.20 Uhr überholte ein bislang unbekannter Autofahrer auf der B17 einen Lkw – trotz Gegenverkehrs. Bei dem grauen Wagen dürfte es sich um einen VW Passat mit Badener Kennzeichen handeln.

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Die entgegenkommenden Fahrzeuge in Richtung Wiener Neustadt mussten stark abbremsen und auf das angrenzende Bankett ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

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Schwere Verletzungen bei einem Frontalcrash

Dabei verlor ein 17-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Baden die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto geriet ins Schleudern und krachte frontal gegen den Lkw eines 37-jährigen Litauers.

Unfallbilder nach dem Frontalcrash auf der B 17 i ?

Der 17-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Crash schwer verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Besonders Hinweise zum grauen Pkw, dessen Lenker Fahrerflucht beging, sind gefragt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Günselsdorf entgegen: ☎ 059133-3306