i Der finnisch-schwedische Konzern baut in Österreich ab. Reuters Schock im Waldviertel Kahlschlag im Sägewerk! 115 Jobs fallen weg Bittere Nachricht für 115 Mitarbeiter in NÖ: Der Holzkonzern Stora Enso legt eine Produktionslinie in Brand still. Jetzt droht der Jobverlust. Von Österreich Heute 11.11.2026, 08:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wieder ein schwerer Schlag für Arbeiter in Niederösterreich! Der finnisch-schwedische Holzkonzern Stora Enso baut massiv Stellen ab. Allein im Sägewerk Brand im Bezirk Zwettl sind 115 Mitarbeiter betroffen.

Der Konzern hatte bereits Ende 2025 angekündigt, seine Sägewerke in Zentraleuropa auf den Prüfstand zu stellen. Jetzt steht das Ergebnis fest: Europaweit sollen insgesamt 250 Stellen wegfallen. Fast die Hälfte davon betrifft den Standort in Niederösterreich.

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Produktionslinie wird im Frühjahr stillgelegt

Im Sägewerk Brand soll im kommenden Frühjahr eine der beiden Produktionslinien geschlossen werden. Konkret trifft es die sogenannte Schwachholzlinie, in der dünnere Baumstämme verarbeitet werden.

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Die 115 betroffenen Mitarbeiter wurden am Dienstag über die Pläne informiert. Laut Stora-Enso-Manager Matthias Friedrich sollen sie beim AMS angemeldet werden, das berichtet der ORF. Außerdem will das Unternehmen mit dem Betriebsrat einen Sozialplan aushandeln.

Für die Beschäftigten bedeutet die Entscheidung große Unsicherheit. Ob und welche Unterstützung sie beim Verlust ihres Arbeitsplatzes erhalten, soll nun verhandelt werden.

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Steigende Kosten setzen Konzern unter Druck

Als Grund für den Stellenabbau nennt Stora Enso die schwierige Marktlage und steigende Produktionskosten. Die Schwachholzlinie in Brand hätte zudem erhebliche Investitionen benötigt. Der Konzern will Abläufe verbessern und Kosten senken.

"Wir müssen die Größe unserer Organisation an veränderte wirtschaftliche Anforderungen und die anhaltend schwierigen Marktbedingungen anpassen", erklärt Konzernchef Hans Sohlström.

Zweite Produktionslinie bleibt bestehen

Das gesamte Sägewerk wird nicht geschlossen. Die zweite Produktionslinie und die Holzbeschaffung sollen wie gewohnt weiterlaufen. Kunden der stillgelegten Schwachholzlinie sollen künftig von anderen Werken beliefert werden.