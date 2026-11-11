i Bilder des Wasserschadens in der Gemeindewohnung in Vösendorf privat Wasserschaden im Gemeindebau Mann (28) zahlt Miete, kann aber nicht zu Hause wohnen Seit Monaten kann ein Student seine Wohnung nach einem Wasserschaden kaum nutzen. Die Miete läuft weiter, mit der Hausverwaltung gibt es Streit. Von Elena Lick 11.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Die Wohnung ist quasi unbewohnbar", klagt der 28-jährige Student Stefan (Name von der Redaktion geändert) im Gespräch mit "Heute". Ende Juli 2026 war es in einem Gemeindebau in Vösendorf zu einem massiven Wasserschaden gekommen. Betroffen sind der 28-jährige Student und der Nachbar über ihm.

Obwohl der Schaden bereits kurz darauf der zuständigen Hausverwaltung gemeldet wurde, musste der Student laut eigenen Angaben wochenlang auf Hilfe warten. Die Feuchtigkeit breitete sich aus, neben der Decke seien auch Boden und Möbel betroffen.

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Wohnung unbewohnbar, die Miete läuft aber weiter

Während der betroffene Nachbar eine Ersatzwohnung zwei Stiegen weiter bekam, musste der 28-Jährige bei seiner Familie unterkommen. Eine Ersatzunterkunft sei ihm zunächst nicht angeboten worden.

Bilder des Wasserschadens in der Gemeindewohnung in Vösendorf i ?

"Trotzdem liefen die Zahlungen für Miete, Strom und Gas weiter", so der Student. Mittlerweile gehe die finanzielle Belastung bereits in den vierten Monat. Besonders ärgerlich: Laut seinen Angaben wurde ihm eine vollständige Rückerstattung für lediglich acht Wochen in Aussicht gestellt, obwohl die Wohnung bereits seit Monaten unbewohnbar ist und die Sanierung noch nicht abgeschlossen wurde.

Hausverwaltung: Wohnung war bewohnbar

Auf "Heute"-Anfrage erklärt die zuständige Hausverwaltung, dass unmittelbar nach der Schadensmeldung am 30. Juli eine Installationsfirma beauftragt worden sei. Am Folgetag sei eine Sanierungsfirma eingeschaltet worden.

Laut deren fachlicher Einschätzung sei die Wohnung grundsätzlich bewohnbar gewesen. Weiter heißt es: "Der Hausverwaltung lagen zu keinem Zeitpunkt Informationen vor, wonach ein Auszug des Mieters erforderlich gewesen wäre oder tatsächlich erfolgen musste."

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E-Mails widersprechen dieser Darstellung

Doch "Heute" liegen E-Mails vor, in denen der Student seine Wohnsituation ausdrücklich schildert. "Meine einzige Schlafmöglichkeit wurde vollständig durchnässt und ist aus hygienischen Gründen nicht mehr verwendbar", schrieb Stefan an die Hausverwaltung.

Weiter heißt es: "Ich kann derzeit nicht in der Wohnung schlafen und muss bei meiner Familie unterkommen." Damit steht die Aussage der Hausverwaltung, ihr hätten keine entsprechenden Informationen vorgelegen, zumindest in einem erklärungsbedürftigen Widerspruch zum vorliegenden Schriftverkehr.

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Auch über ausbleibende Rückmeldungen beschwerte sich der Student. In einer weiteren E-Mail erklärte er, seit seiner Anfrage vom 27. August mehr als zwei Wochen lang keine Antwort zum Stand der Schadensabwicklung erhalten zu haben.

Emailverkehr zum Wasserschaden an die Vösendorfer Hausverwaltung VIVIT i ?

Sanierung noch immer nicht abgeschlossen

Laut Stefan wurden die notwendigen Trocknungsgeräte erst knapp zwei Monate nach dem Wasserschaden aufgestellt. Wegen des Lärms sei die Wohnung auch danach kaum nutzbar gewesen.

Mittlerweile wurden die Geräte laut dem Studenten abgebaut, die Sanierung ist jedoch weiterhin nicht abgeschlossen. Die Hausverwaltung bestätigt offene Arbeiten, ein konkreter Fertigstellungstermin könne derzeit nicht genannt werden.

Wann Stefan wieder uneingeschränkt in seine Wohnung zurückkehren kann, bleibt damit offen. Die Hausverwaltung bestätigt, dass noch Arbeiten ausständig sind. Einen konkreten Fertigstellungstermin gibt es derzeit nicht.