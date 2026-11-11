i Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landesrätin Eva Prischl NLK Pfeffer Hilfe für die Heizsaison 150 Euro Heizkostenzuschuss – wer jetzt Geld bekommt Gute Nachrichten für viele Niederösterreicher: Das Land zahlt auch heuer 150 Euro Heizkostenzuschuss. Ab Mittwoch können Anträge gestellt werden. Von Victoria Carina Frühwirth 11.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Temperaturen sinken, die Heizkosten steigen: Für viele Haushalte wird die kalte Jahreszeit zur finanziellen Belastungsprobe. Jetzt gibt es Unterstützung vom Land Niederösterreich. Die Landesregierung hat am Dienstag, 10. November, einstimmig beschlossen, auch in der Heizsaison 2026/2027 einen Heizkostenzuschuss in Höhe von 150 Euro auszuzahlen.

"Wir wollen damit insbesondere jene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher unterstützen, für die die Kosten des täglichen Lebens und insbesondere das Heizen eine finanzielle Herausforderung darstellen", erklären die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Eva Prischl (SPÖ).

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Einkommen bestimmt, wer Zuschuss bekommt

Entscheidend ist das Einkommen. Für Menschen, die ihr Einkommen 14-mal jährlich beziehen, gelten folgende monatliche Einkommensgrenzen:

Berechtigt für den Heizkostenzuschuss: Alleinstehende: 1.308,39 Euro

Ehepaare und eingetragene Partner im gemeinsamen Haushalt: 2.064,12 Euro

Pro anspruchsberechtigtem Kind erhöht sich die Grenze um 201,88 Euro.

Wer sein Einkommen hingegen zwölfmal jährlich erhält, darf entsprechend mehr verdienen: Bei Alleinstehenden sind es 1.526,46 Euro und bei Ehepaaren und eingetragenen Partnern 2.408,14 Euro. Pro anspruchsberechtigtem Kind erhöht sich die Grenze um 235,53 Euro. Wer die Voraussetzungen erfüllt, erhält einmalig 150 Euro Heizkostenzuschuss.

Ab Mittwoch kannst du das Geld beantragen

Wichtig für alle Betroffenen: Die Antragstellung startet bereits am Mittwoch, dem 11. November 2026. Bis zum 31. März 2027 bleibt Zeit, sich die Unterstützung zu sichern.

Der Antrag kann ausschließlich beim Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes gestellt werden. Eine direkte Antragstellung beim Land ist nicht vorgesehen.

Diese Personen bekommen das Geld automatisch

Eine Ausnahme gibt es für Menschen, die Leistungen nach dem NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz (NÖ SAG) beziehen. Sie müssen keinen eigenen Antrag stellen, sondern erhalten den Heizkostenzuschuss automatisch ausbezahlt.

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Wer die Einkommensgrenzen erfüllt, sollte sich den Termin vormerken. Ab 11. November gibt es die Möglichkeit, sich 150 Euro Unterstützung für die Heizsaison zu holen.