i Anwalt Mirsad Musliu verteidigt den mutmaßlichen Beitragstäter, der dem Schützen von Sooß (NÖ) die Baretta (r.) besorgt haben soll. Sabine Hertel/iStock/Thomas Lenger "Beitragstäter" sitzt im Häfn Vierfach-Mama getötet – Schütze sieht Hexen und Dämonen Ein 45-Jähriger sitzt wegen Beihilfe zum Mord einer vierfachen Mutter in U-Haft. Belastet wird er vom Schützen, der von Hexen und Dämonen fantasiert. Von Christian Tomsits 11.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das furchtbare Verbrechen an einer vierfachen Mutter (38) am Ostersonntag in Sooß (NÖ) sorgte für Entsetzen – wir berichteten. Am 5. April soll ein 47-jähriger Kosovo-Albaner seiner Noch-Ehefrau zunächst Ostergeschenke vorbeigebracht haben. Dann feuerte er drei Kugeln aus seiner Beretta auf die Frau und rammte ihr anschließend rund 40 (!) Mal einen Schraubenzieher in den Oberkörper, bis die 38-Jährige sich nicht mehr rührte. Die Leiche schleppte er anschließend in den Garten und versteckte sie unter Grünschnitt.

Kürzlich wurde für die vier hinterbliebenen Kinder, darunter ein talentierter Nachwuchsfußballer, eine berührende Hilfsaktion organisiert. Dabei kamen 4.000 Euro an Spenden zusammen, wir berichteten.

Was viele nicht wissen: Neben dem Vater der vier Kinder muss sich auch ein angeblicher Waffenhändler (45) im November vor Geschworenen verantworten. Dem 45-jährigen Landsmann wird neben illegalem Waffenhandel auch Beitragstäterschaft zum Mord vorgeworfen – auch ihm droht somit lebenslang. Der Grund: Laut Anklage soll der mehrfach vorbestrafte Kosovare bei der (angeblichen) Übergabe der Waffe gewusst haben, dass sein Bekannter mit der Pistole seine Ehefrau töten wollte.

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Mordverdächtiger glaubte an schwarze Magie

Seit Monaten schmort der von Mirsad Musliu vertretene Kosovare deshalb ebenfalls im Häfn – soll laut seinem Verteidiger jedoch ("erstmals") gänzlich unschuldig zum Handkuss gekommen sein. Den Waffenkauf um 900 Euro habe es nie gegeben. Vielmehr soll der Mordverdächtige versucht haben, seinem Bekannten die Pistole anzudrehen.

Verdächtiger geistig abgedriftet

Auch in der Haft soll er ständig von schwarzer Magie und dunklen Dämonen fantasieren. Laut neu eingeholtem Ergänzungsgutachten ist er psychotisch und gilt als nicht zurechnungsfähig. Seine Frau hielt er für eine Hexe und die Häfn-Beamten wären für ihn "Höhlenmenschen, die sich auf die Hölle vorbereiten" – was auch immer das bedeuten soll.

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Auch seine Behauptung, die Pistole am 29. November 2025 vom Bekannten gekauft zu haben, sei durch das Gutachten in Zweifel zu ziehen, argumentiert Anwalt Musliu. Sein Mandant sei zwar kein unbeschriebenes Blatt und habe nach einem Schussattentat auf einen Türsteher bereits 16 Jahre im Häf’n gesessen. "Aber mit diesem Mord hat er nichts zu tun." Das letzte Wort haben Mitte November am Landesgericht Wr. Neustadt jedenfalls Geschworene. Die Unschuldsvermutung gilt.