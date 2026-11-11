i Kater "Bubi" mit seinem Frauchen und Retter Thomas Lenger / Monatsrevue Katzenjammer "Bubi" auf Abwegen: Feuerwehr muss Kater retten Kater "Bubi" aus Ebreichsdorf wollte hoch hinaus – doch für den Abstieg brauchte es die Freiwillige Feuerwehr. Von Elena Lick 11.11.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Kater "Bubi" aus Ebreichsdorf (Bezirk Baden) wurde ein Ausflug in luftige Höhen zum unfreiwilligen Abenteuer.

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Nachdem der Kater bereits seit einer längeren Zeit auf dem Baum saß, miaute und nicht mehr hinunterkam, verständigte sein Frauchen am Dienstagabend, 10. November, die Feuerwehr.

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Zehn Meter Höhe und viele Äste als Hindernis

"Wir mussten uns den Weg zum Kater in luftiger Höhe erst freischneiden", berichtet Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Karl Wagner. Die Einsatzkräfte entfernten mehrere Äste, bis sie die Leiter so aufstellen konnten, dass sie "Bubi" erreichten.

Feuerwehrmann Marcel Kocian fing den Kater schließlich ein und setzte ihn in einen Katzenkorb. Die Einsatzkräfte seilten den Korb zu Boden ab und übergaben "Bubi" seiner besorgten Besitzerin.