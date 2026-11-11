"Bubi" auf Abwegen: Feuerwehr muss Kater retten

Für Kater "Bubi" aus Ebreichsdorf (Bezirk Baden) wurde ein Ausflug in luftige Höhen zum unfreiwilligen Abenteuer.
Nachdem der Kater bereits seit einer längeren Zeit auf dem Baum saß, miaute und nicht mehr hinunterkam, verständigte sein Frauchen am Dienstagabend, 10. November, die Feuerwehr.
"Wir mussten uns den Weg zum Kater in luftiger Höhe erst freischneiden", berichtet Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Karl Wagner. Die Einsatzkräfte entfernten mehrere Äste, bis sie die Leiter so aufstellen konnten, dass sie "Bubi" erreichten.
Feuerwehrmann Marcel Kocian fing den Kater schließlich ein und setzte ihn in einen Katzenkorb. Die Einsatzkräfte seilten den Korb zu Boden ab und übergaben "Bubi" seiner besorgten Besitzerin.