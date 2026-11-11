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Ein Pkw-Lenker verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und landete kurzerhand in einem Vorgarten.
Ein Pkw-Lenker verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und landete kurzerhand in einem Vorgarten.
FF Zwettl-Stadt
"Fahrfehler"

Autofahrer kracht mit Wagen fast in Wohnhaus

Ein Fahrfehler sorgte am Dienstag in Limbach (Zwettl) für einen Feuerwehreinsatz. Ein Auto kam von der Straße ab und landete in einem Vorgarten.
Von Victoria Carina Frühwirth
11.11.2026, 10:45
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Ein ungewöhnliches Ende nahm eine Autofahrt am Dienstag, 10. November, in Limbach im Bezirk Zwettl. Ein Pkw-Lenker verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und landete kurzerhand in einem Vorgarten.

Auto fliegt in Wald – Lenker spurlos verschwunden Change Cut Copy Delete

Um kurz vor 13 Uhr wurden die Feuerwehren Limbach und Zwettl-Stadt zur Fahrzeugbergung alarmiert. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein ungewöhnliches Bild: Der Pkw stand abseits der Straße auf einem Privatgrundstück.

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Feuerwehr rückte mit Kran an

Während die Feuerwehr Limbach die Unfallstelle absicherte und den Verkehr regelte, kümmerten sich die Feuerwehrleute um die Bergung des Fahrzeugs. Mit einem Kran wurde der Wagen aus dem Vorgarten gehoben und anschließend sicher abgestellt.

"Der Unfall entstand durch einen Fahrfehler. Es wurde zum Glück niemand verletzt und es entstand nur ein geringer Sachschaden", berichtet Feuerwehrkommandant Matthias Hahn. Gegen 14 Uhr war der Einsatz beendet.

VF, 11.11.2026, 10:45
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