i Die anfängliche Transporterbergung entwickelte sich zu einer Menschenrettung FF Baden-Leesdorf Gleich zwei Unfälle auf der A2 Transporter geborgen, plötzlich kracht es erneut Doppelter Einsatz auf der A2: Während die Feuerwehr einen Transporter barg, krachte es nur 200 Meter entfernt erneut. Eine Frau saß fest. Von Elena Lick 11.11.2026, 13:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Einsatz auf der Südautobahn (A2) entwickelte sich für die Feuerwehr am Dienstagmorgen völlig anders als erwartet. Eigentlich waren die Rettungskräfte nur zur Bergung eines verunglückten Kleintransporters in Fahrtrichtung Wien ausgerückt. Doch plötzlich krachte es nur wenige Meter entfernt erneut.

Für die Einsatzkräfte wurde aus einer Fahrzeugbergung eine Menschenrettung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Transporter kam von der Fahrbahn ab

Aus bisher unbekannter Ursache war ein Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen, durch einen Sickergraben gefahren und schließlich schwer beschädigt an einem Verkehrsschild zum Stillstand gekommen.

Die Bilder des Tages i ?

Der Lenker hatte Glück im Unglück: Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und vom nachalarmierten Rettungsdienst versorgt. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Tribuswinkel machten sich die Einsatzkräfte daran, den beschädigten Kastenwagen zu bergen.

Plötzlich kracht es nur 200 Meter entfernt

Rund 200 Meter von der Unfallstelle entfernt ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Zwei Feuerwehrfahrzeuge rückten sofort zur Erkundung aus.

Aus der Transporterbergung wurde eine Menschenrettung i ?

Vor Ort bot sich den Helfern ein brisantes Bild: Ein Sattelzug war mit einem Kleinwagen kollidiert. Der Pkw stand quer vor dem Lkw, die verletzte Lenkerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen. Die Feuerwehr reagierte sofort und alarmierte Rettung und Polizei.

Feuerwehr betreut verletzte Lenkerin

Bis zum Eintreffen des Notarztes blieb die Frau im Unfallwagen. Die Feuerwehr betreute sie sowohl von außen als auch durch einen Helfer im Fahrzeuginneren.

Anschließend wurde die Verletzte im Rettungswagen weiter versorgt. Die Einsatzkräfte kümmerten sich gemeinsam mit der Feuerwehr Tribuswinkel um die Bergung des beschädigten Pkw.