i Riesiger Pfand-Betrug in ganz Österreich. Recycling Pfand Österreich Rund 150.000 Euro Schaden 600.000 gefälschte Flaschen – Pfand-Betrüger cashten ab Mit 600.000 gefälschten Pfandflaschen soll eine Bande in ganz Österreich abkassiert haben. Ein Täter wurde gefasst, drei sind auf der Flucht. Von Elena Lick 11.11.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein riesiger Pfand-Betrug beschäftigt die Ermittler in Niederösterreich! Eine mutmaßliche siebenköpfige Bande aus Rumänien soll mit gefälschten Pfandflaschen einen Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich angerichtet haben.

Die Verdächtigen waren laut Polizei in ganz Österreich unterwegs. Ein Mann wurde bereits verurteilt, zwei weitere Verdächtige wurden in Rumänien festgenommen.

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Polizei erwischt Mann an Supermarkt-Kassa

Aufgeflogen war der Betrug am 6. März 2026 in Wiener Neustadt. Dabei wollte sich ein 29-jähriger Rumäne in einem Lebensmitteldiskonter unrechtmäßig erlangte Leergutbons an der Kassa auszahlen lassen. Polizisten griffen zu und nahmen den Mann vorläufig fest.

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Bei der Kontrolle seines Fahrzeugs machten die Beamten eine brisante Entdeckung: Im Wagen befand sich eine große Menge gefälschter Mehrwegflaschen. Der 29-Jährige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

600.000 Flaschen in ganz Österreich eingelöst

Die weiteren Ermittlungen brachten ein ausgeklügeltes System ans Licht. Seit Ende Jänner 2026 soll eine Gruppe von mindestens sieben Rumänen im Alter zwischen 29 und 41 Jahren österreichweit gefälschte Pfandflaschen bei Rückgabeautomaten eingelöst haben.

Dafür hatte einer der Verdächtigen eine Lagerhalle im Bezirk Bruck an der Leitha angemietet. Die eigens angefertigten Flaschen mit gefälschten Etiketten wurden laut Ermittlern per Lkw angeliefert und anschließend mit Kleintransportern zu zahlreichen Supermarktfilialen gebracht.

Zwischen Ende Jänner und Mitte März sollen so rund 600.000 gefälschte Flaschen gegen Bargeld eingelöst worden sein. Der Schaden liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Zwei Festnahmen, drei Männer auf der Flucht

Durch umfangreiche Ermittlungen konnten sechs weitere Verdächtige ausgeforscht werden. Gegen fünf von ihnen wurden europäische Haftbefehle erlassen.

Am 27. und 29. Oktober 2026 klickten schließlich in Rumänien die Handschellen: Zwei 37-jährige Beschuldigte wurden festgenommen. Nach drei weiteren Tatverdächtigen wird weiterhin gefahndet.

Für den zuerst festgenommenen 29-Jährigen hatte der Betrug bereits Konsequenzen. Er wurde Mitte August zu 15 Monaten Haft verurteilt, davon zehn Monate bedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.