i Bürgermeisterin Gabriele Scharrer (SPÖ) spricht über das Koalitions-Aus. Marktgemeinde Vösendorf, Google Street View Nach einem Jahr wieder vorbei Koalition in Vösendorf gekappt: SPÖ sucht neuen Partner Vor einem Jahr schlossen SPÖ und Bürgerliste V2000 einen Koalitionsvertrag. Nun hat die Bürgerliste das Bündnis wieder aufgekündigt. Von Elena Lick 11.11.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach den vorgezogenen Neuwahlen im vergangenen Jahr hat die neue Koalition zwischen der SPÖ und der Bürgerliste V2000 gerade mal ein Jahr gehalten. Jetzt bebt es in Vösendorf erneut: Am Dienstag dem 10. November kündigte die Bürgerliste das Koalitionsaus an.

Google Map anzeigen

Für Gabrielle Scharrer, Bürgermeisterin (SPÖ), und ihr Team war diese Nachricht ein Schock. "Diese Nachricht war auch für uns sehr überraschend. Wir haben davon nichts gewusst", sagt sie im Gespräch mit "Heute".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Statement der Bürgerliste

Als Grund für das Ende der Zusammenarbeit nennt die Bürgerliste V2000 unterschiedliche Auffassungen mit der SPÖ, insbesondere bei der finanziellen Ausrichtung der Gemeinde.

Die Bilder des Tages i ?

Trotz mehrerer Versuche, eine verlässliche Zusammenarbeit sicherzustellen, habe man sich schließlich zur Auflösung des Bündnisses entschlossen. Die Handlungsfähigkeit des Gemeinderates sei dadurch nicht beeinträchtigt.

Weitere Details zu den Hintergründen will die Bürgerliste in den kommenden Wochen bekannt geben.

"Persönliche Entscheidung" auf Kosten der Bürger

Für Scharrer habe sich die Begründung der Bürgerliste wie eine "persönliche Entscheidung" angefüllt, erklärt sie. "Ein politischer Streit sollte nicht auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger ausgetragen werden", kritisiert die Bürgermeisterin.

Das Scheitern des Koalitionsvertrags mache sie eher an Personen fest, einer Zusammenarbeit stehe sie weiterhin offen gegenüber.

Nun gelte es neue Mehrheiten zu finden und Gespräche zu führen. "Wir werden weiterhin transparent und konstruktiv arbeiten und die Arbeit in den Ausschüssen wieder aufnehmen – das Ziel bleibt unverändert", betonte Scharrer.