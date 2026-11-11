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Pfandbetrüger stellten 600.000 Flaschen selbst her; r. im Bild: Hier die gefälschte Ware im Fahrzeug
Pfandbetrüger stellten 600.000 Flaschen selbst her; r. im Bild: Hier die gefälschte Ware im Fahrzeug
LPD NÖ, Recycling Pfand Österreich
So funktioniert der Trick

Riesen-Pfandbetrug – so wird mit Flaschen abgecasht

600.000 gefälschte Pfandflaschen! "Heute" enthüllt, mit welcher Masche die Betrüger die Rückgabeautomaten austricksten.
Von Elena Lick
11.11.2026, 16:32
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Wie konnte eine mutmaßliche Betrügerbande mit rund 600.000 gefälschten Pfandflaschen in ganz Österreich abkassieren? Der Trick war offenbar einfacher als gedacht.

600.000 gefälschte Flaschen – Pfand-Betrüger cashten ab

Wie "Heute" aus Polizeikreisen erfuhr, wurden die Flaschen eigens im Ausland, vermutlich in Rumänien, hergestellt und anschließend mit Etiketten versehen. Diese sollten den Eindruck erwecken, dass es sich um reguläre Pfandflaschen handelt.

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Gleicher Barcode auf mehreren Flaschen

Flaschen derselben Marke, Sorte und Größe tragen üblicherweise denselben Barcode. Dieser ist also nicht für jede einzelne Flasche einzigartig, sondern kennzeichnet das jeweilige Produkt.

Genau das könnte sich die Bande zunutze gemacht haben. Die eigens angefertigten Flaschen wurden mit gefälschten Etiketten versehen und anschließend bei Rückgabeautomaten in österreichischen Supermärkten eingelöst.

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Eigens angemietete Lagerhalle

Laut Polizei wurden die Flaschen zunächst per Lkw in eine angemietete Lagerhalle im Bezirk Bruck an der Leitha gebracht. Von dort aus transportierten die Verdächtigen sie mit Kleintransportern zu verschiedenen Supermarktfilialen.

Rund 600.000 falsche Pfandflaschen

Zwischen Ende Jänner und Mitte März sollen die Betrüger auf diese Weise rund 600.000 gefälschte Flaschen gegen Pfandgeld eingetauscht haben.

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Der Schaden beträgt rund 150.000 Euro. Ein Verdächtiger wurde bereits verurteilt, drei weitere Männer sind noch auf der Flucht.

Fest steht laut Polizei, dass eine zumindest 7-köpfige mutmaßliche rumänische Tätergruppe, im Alter zwischen 29 Jahren und 41 Jahren, seit Ende Jänner 2026 gefälschte Pfandflaschen in unzähligen Filialen im gesamten Bundesgebiet retournierte und sich die Leergutbons ausbezahlen ließ.

Für Rumänen klickten Handschellen

Für fünf Beschuldigte wurden europäische Haftbefehle von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erlassen. Zwei 37-jährige rumänische Beschuldigte konnten am 27. Oktober 2026 bzw. am 29. Oktober 2026 in Rumänien festgenommen werden. Nach drei weiteren Tatverdächtigen wird derzeit noch gefahndet.

El , 11.11.2026, 16:32
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