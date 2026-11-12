So günstig sind Fahrten beim Riesenrad in St. Pölten

Hoch hinaus geht es heuer in der Adventzeit in St. Pölten: Mitten in der historischen Innenstadt wird ein 36 Meter hohes Riesenrad aufgestellt. Von 20. November 2026 bis 6. Jänner 2027 können Besucher die Landeshauptstadt aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Das Beste daran: Eine Fahrt kostet gerade einmal 3 Euro.
Das festlich geschmückte Riesenrad wird im nördlichen Bereich des Domplatzes aufgebaut und bietet Platz für insgesamt 104 Personen. Von ganz oben gibt es einen spektakulären Blick über die Dächer der Innenstadt, den Domplatz und die weihnachtlich beleuchtete Stadt.
Vor allem Familien sollen auf ihre Kosten kommen. "Wir haben uns ganz bewusst für einen besonders günstigen Preis entschieden. Das Riesenrad soll ein Angebot für Familien, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren sowie für alle Besucherinnen und Besucher der Innenstadt sein", betont Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).
Betrieben wird das Riesenrad von Schausteller Ludwig Rieger, der in St. Pölten kein Unbekannter ist. Er ist seit Jahren mit mehreren Fahrgeschäften beim St. Pöltner Volksfest vertreten.
Besonders günstig wird es auch für alle, die sich nach der Fahrt aufwärmen wollen. Um nur 5 Euro gibt es ein Kombipaket aus einer Riesenrad-Fahrt und einem Heißgetränk. Dieses kann am Märchenhaften Christkindlmarkt oder beim "das Römer" eingelöst werden. Wer St. Pölten Gutscheine im Wert von 100 Euro kauft, bekommt außerdem eine kostenlose Riesenrad-Fahrt dazu.
Mit dem neuen Angebot will die Stadt auch mehr Besucher in die Innenstadt locken. Geplant sind zusätzliche Aktionen mit Geschäften, Schulen, Vereinen und sozialen Einrichtungen.
Das Riesenrad ist von 20. November bis einschließlich 6. Jänner geöffnet.
Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Jänner bleibt das Riesenrad geschlossen. Änderungen der Öffnungszeiten sind noch möglich.
Besonders für Nachtschwärmer gibt es zum Jahreswechsel ein besonderes Erlebnis: Am Silvesterabend dreht sich das Riesenrad sogar bis 1 Uhr früh. So kannst Du das neue Jahr hoch über den Dächern von St. Pölten begrüßen.