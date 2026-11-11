"Schön, dich zu sehen!" – Sichtbarkeit rettet Leben

25, 40 oder 140 Meter – ein Unterschied, der Leben retten kann. Bei Dunkelheit, Nebel oder Regen werden Fußgänger und Radfahrer oft erst spät erkannt.
Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) werden Menschen mit dunkler Kleidung im Abblendlicht eines Autos erst aus rund 25 Metern erkannt, mit heller Kleidung aus etwa 40 Metern. Reflektierende Materialien erhöhen die Sichtbarkeit hingegen auf bis zu 140 Meter – und verschaffen Autofahrern wertvolle Reaktionszeit.
Genau hier setzt Radland NÖ, eine Initiative von Mobilitätsland NÖ, mit der landesweiten Kampagne "Schön, dich zu sehen! Mach dich sichtbar – für dich und für andere." an. Denn gute Sichtbarkeit betrifft uns alle – Kinder auf dem Schulweg ebenso wie Erwachsene und ältere Menschen im Alltag.
Helle Kleidung, reflektierende Elemente an Jacken, Taschen oder Rucksäcken sowie eine funktionierende Fahrradbeleuchtung helfen, früher erkannt zu werden. Wenige Handgriffe, die im Straßenverkehr viel bewirken können.
Begleitend zur Kampagne gibt es attraktive Preise zu gewinnen, die dich sichtbar machen. Gleichzeitig warten wertvolle Tipps für mehr Sicherheit im Alltag.
Alle Informationen zur Kampagne und zum Gewinnspiel:
www.radland.at/schoen-dich-zu-sehen