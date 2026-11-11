i Ob jung oder alt, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Scooter: Gute Sichtbarkeit der Fußgänger und Radfahrer sorgt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Foto: Radland NÖ/Mobilitätsland NÖ Kleine Maßnahmen, die wirken "Schön, dich zu sehen!" – Sichtbarkeit rettet Leben Ob zu Fuß, am Rad oder Scooter: Wer sichtbar ist, ist sicherer unterwegs. Gerade in der dunklen Jahreszeit machen kleine Maßnahmen den Unterschied. Von Irma Basagic 12.11.2026, 00:05 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

25, 40 oder 140 Meter – ein Unterschied, der Leben retten kann. Bei Dunkelheit, Nebel oder Regen werden Fußgänger und Radfahrer oft erst spät erkannt.

Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) werden Menschen mit dunkler Kleidung im Abblendlicht eines Autos erst aus rund 25 Metern erkannt, mit heller Kleidung aus etwa 40 Metern. Reflektierende Materialien erhöhen die Sichtbarkeit hingegen auf bis zu 140 Meter – und verschaffen Autofahrern wertvolle Reaktionszeit.

Fußgängerin mit reflektierenden Kleidungselementen. Foto: RADLAND NÖ/ Mobilitätsland NÖ

Genau hier setzt Radland NÖ, eine Initiative von Mobilitätsland NÖ, mit der landesweiten Kampagne "Schön, dich zu sehen! Mach dich sichtbar – für dich und für andere." an. Denn gute Sichtbarkeit betrifft uns alle – Kinder auf dem Schulweg ebenso wie Erwachsene und ältere Menschen im Alltag.

Gerade Kinder können aufgrund ihrer Körpergröße im Straßenverkehr leicht übersehen werden. Helle Kleidung und reflektierende Elemente an Jacken, Taschen oder Rucksäcken helfen, sie sichtbarer zu machen. Foto: RADLAND NÖ/Mobilitätsland NÖ

Kleine Maßnahmen, große Wirkung

Helle Kleidung, reflektierende Elemente an Jacken, Taschen oder Rucksäcken sowie eine funktionierende Fahrradbeleuchtung helfen, früher erkannt zu werden. Wenige Handgriffe, die im Straßenverkehr viel bewirken können.

Eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist für Radfahrer gerade in der dunklen Jahreszeit von größter Bedeutung. Foto: Radland NÖ/Mobilitätsland NÖ

Mitmachen und gewinnen!

Begleitend zur Kampagne gibt es attraktive Preise zu gewinnen, die dich sichtbar machen. Gleichzeitig warten wertvolle Tipps für mehr Sicherheit im Alltag.

Mach dich sichtbar – für dich und für andere!

Alle Informationen zur Kampagne und zum Gewinnspiel:

www.radland.at/schoen-dich-zu-sehen