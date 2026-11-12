i Die umstrittene Tankstelle wird jetzt niedergerissen. L & S Tanktechnik Hunderte bekamen Klagsdrohung Wut-Tankstelle in Wöllersdorf wird jetzt abgerissen Neue Wende im Tankstellen-Wirbel in Wöllersdorf (NÖ): Die umstrittene Tankstelle wird nun abgerissen. Die Arbeiten starteten bereits am Mittwoch. Von Victoria Carina Frühwirth 12.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist das Ende der wohl umstrittensten Tankstelle Niederösterreichs besiegelt: Nach monatelangem Ärger um hohe Geldforderungen, Anwaltsbriefe und Behördenverfahren wird die schon lange geschlossene Tankstelle in Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) dem Erdboden gleichgemacht – "Heute" berichtete ausführlich. Das bestätigt Astrid Schöndorfer von der Firma L&S Tanktechnik im "Heute"-Gespräch. Die Kosten für die Arbeiten haben es in sich: Rund 200.000 Euro soll der Abriss verschlingen.

Familie des Besitzers bittet um Hilfe

Die überraschende Wende kommt ausgerechnet durch die Familie des Tankstellenbesitzers. "Wir haben unseren Sitz in Leobersdorf, sind also ganz nah bei der Tankstelle Wöllersdorf. Familienmitglieder des Tankstellenbesitzers haben sich bei uns gemeldet und uns um Hilfe gebeten", erzählt Schöndorfer im "Heute"-Gespräch.

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Jetzt geht alles ganz schnell: Bereits am Mittwoch, 11. November, und Donnerstag, 12. November, startet das Unternehmen mit der Reinigung der Tanks auf der Tankstelle. Danach soll die gesamte Anlage schrittweise abgerissen werden. "Wir werden in den kommenden Monaten die Tankstelle wieseneben machen, also komplett abreißen", erklärt Schöndorfer. Bis März 2027 sollen sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein.

Tankreinigungen an Tankstelle in Wöllersdorf i ?

200.000 Euro – Familie greift tief in die Tasche

Billig wird das Ende der Ärger-Tankstelle allerdings nicht. Laut Schöndorfer rechnet das Unternehmen mit Kosten von rund 200.000 Euro. Besonders bemerkenswert: Ein Familienmitglied des Tankstellenbesitzers übernehme laut ihren Angaben die kostspielige Rechnung, nicht der Betreiber selbst.

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Ein Drittel der Summe, also rund 66.700 Euro, sei bereits bezahlt worden. Beim restlichen Geld hofft Schöndorfer auf eine ebenso reibungslose Abwicklung. Für die Unternehmerin ist der Auftrag jedenfalls alles andere als alltäglich. "So einen medienreichen Fall wie diese Tankstelle habe ich noch nicht erlebt!", erzählt Schöndorfer. Das Ausmaß des Skandals sei ihr gar nicht bewusst gewesen, als sie den Auftrag angenommen hatte.

Hunderte Autofahrer bekamen teure Post

Die Tankstelle an der B21 sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Seit 1. Juli 2026 ist der Betrieb geschlossen. Doch wer auf dem Gelände kurz stehen blieb oder umdrehte, musste teils mit saftigen Zahlungsaufforderungen rechnen – "Heute" berichtete.

Besonders kurios: Ein 84-jähriger Motorradfahrer sollte 374 Euro bezahlen, weil er gerade einmal vier Minuten auf dem Grundstück angehalten hatte, um mit seiner Frau zu telefonieren. Ein anderer Biker sollte für einen Aufenthalt von nur 56 Sekunden insgesamt 642 Euro hinblättern.

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Die Aufregung war über Monate enorm. Hunderte Autofahrer meldeten sich wegen der Forderungen, auch die Behörden schalteten sich ein. Gegen das beauftragte Inkassobüro wurde ein Gewerbeverfahren eingeleitet. Zunächst beendete der Anwalt des Tankstellenbesitzers die Zusammenarbeit, kurz darauf stieg auch das Inkassobüro Ende Oktober aus.

Nicht einmal bei Versteigerung wollte sie jemand

Zuletzt wurde bekannt, dass die Tankstelle bereits zwangsversteigert werden sollte. Doch laut Medienberichten fand sich dafür kein einziger Interessent.

Die Bilder des Tages i ?

Auch mit den Behörden lag der Besitzer im Clinch. Das Landesverwaltungsgericht wies seine Beschwerde gegen vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen ab. Unter anderem ging es dabei um die Entfernung der Tanks, Reinigungsarbeiten und die Absicherung des Geländes. Jetzt soll die Firma L & S Tanktechnik die Anlage endgültig beseitigen. Ob damit auch der Streit um die zahlreichen Geldforderungen ein Ende findet, ist allerdings offen.