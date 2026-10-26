i Pkw kracht gegen Baum – Lenker per Heli ins Spital DOKU-NÖ Bezirk Tulln Pkw kracht gegen Baum – Lenker per Heli ins Spital Schwerer Unfall im Bezirk Tulln: Ein Pkw krachte frontal gegen einen Baum. Der Lenker (60) musste aufwendig aus dem Wrack gerettet werden. Von Niederösterreich Heute 26.10.2026, 17:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag (25. Oktober) kurz nach Mittag zwischen Rust und Neusiedl im Gemeindegebiet von Michelhausen (Bezirk Tulln). Ein Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde dabei massiv beschädigt.

Feuerwehr schuf Rettungsöffnung über Kofferraum

Als Feuerwehr, Rettung und Polizei an der Unfallstelle eintrafen, befand sich der Lenker (60) noch im Unfallwagen. Die Einsatzkräfte konnten zunächst über die Fahrertür mit der Versorgung beginnen. Anschließend übernahm der Rettungsdienst die weitere Betreuung.

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Pkw kracht gegen Baum – Lenker per Heli ins Spital i ?

Um den Verletzten möglichst schonend aus dem schwer beschädigten Fahrzeug zu befreien, entschied man sich in Absprache mit der Notärztin für eine aufwendige Rettung. Mit hydraulischem Rettungsgerät schuf die Feuerwehr eine Öffnung über den Kofferraum. Anschließend wurde der Lenker gemeinsam mit dem Rettungsdienst mittels Spineboard aus dem Wagen gerettet.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Aufgrund der Verletzungen wurde ein Notarzthubschrauber aus Krems angefordert. Nach der Erstversorgung im Rettungswagen wurde der Patient mit dem Hubschrauber in den Schockraum eines Krankenhauses geflogen.

Die Feuerwehr übernahm anschließend die Bergung des Unfallwagens und stellte diesen an einer sicheren Stelle ab. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Straße für den Verkehr gesperrt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Mann schwer verletzt

Laut der Exekutive hatte ein 60-jähriger Mann aus Krems an der Donau am 25. Oktober 2026, gegen 12:45 Uhr, einen Pkw auf der L2016 in Michelhausen, in Fahrtrichtung Rust gelenkt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 60-Jährige wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst erstversorgt. Danach wurde er mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Mann erlitt Verletzungen schweren Grades.