Alko-Lenker schleifte Buben (15) meterweit mit

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte am Samstagabend (24. Oktober) den Bezirk Hollabrunn. Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde von einem Auto erfasst, mehrere Meter über die Fahrbahn mitgeschleift und schwer verletzt. Der Autofahrer (43) hatte laut Polizei Alkohol getrunken.
Gegen 21.50 Uhr war der 43-Jährige auf der B303 von Grund in Richtung Schöngrabern unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache prallte sein Pkw gegen das vor ihm fahrende Moped eines 15-Jährigen.
Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Jugendliche und sein Moped mehrere Meter über die Fahrbahn mitgeschleift. Schließlich kam der Bub mit schweren Verletzungen im Straßengraben vor dem Pkw zu liegen.
Der Rettungsdienst versorgte den schwer verletzten Jugendlichen und brachte ihn ins Landesklinikum Horn. Auch der 43-jährige Autofahrer dürfte leichte Verletzungen erlitten haben und wurde ins Krankenhaus transportiert.
Ein bei dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein vorläufig ab.