i Das Spital in Horn privat Schwerer Unfall Alko-Lenker schleifte Buben (15) meterweit mit Schwerer Unfall im Bezirk Hollabrunn: Ein Pkw-Lenker (43) krachte gegen das Moped eines 15-Jährigen. Der Bub wurde meterweit mitgeschleift. Von Niederösterreich Heute 26.10.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte am Samstagabend (24. Oktober) den Bezirk Hollabrunn. Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde von einem Auto erfasst, mehrere Meter über die Fahrbahn mitgeschleift und schwer verletzt. Der Autofahrer (43) hatte laut Polizei Alkohol getrunken.

Mopedlenker landete schwer verletzt im Graben

Gegen 21.50 Uhr war der 43-Jährige auf der B303 von Grund in Richtung Schöngrabern unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache prallte sein Pkw gegen das vor ihm fahrende Moped eines 15-Jährigen.

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Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Jugendliche und sein Moped mehrere Meter über die Fahrbahn mitgeschleift. Schließlich kam der Bub mit schweren Verletzungen im Straßengraben vor dem Pkw zu liegen.

Alkotest bei Autofahrer positiv

Der Rettungsdienst versorgte den schwer verletzten Jugendlichen und brachte ihn ins Landesklinikum Horn. Auch der 43-jährige Autofahrer dürfte leichte Verletzungen erlitten haben und wurde ins Krankenhaus transportiert.

Ein bei dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein vorläufig ab.