115 Jobs weg! Kahlschlag im Sägewerk Stora Enso

Der Job-Kahlschlag beim Holzkonzern Stora Enso im Waldviertel sorgt für politischen Wirbel! Wie "Heute" berichtete, sollen im Sägewerk Brand (Bezirk Zwettl) 115 Arbeitsplätze wegfallen. Eine von zwei Produktionslinien wird stillgelegt. Für die betroffenen Mitarbeiter und ihre Familien ist das ein schwerer Schlag. Jetzt melden sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihr Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) zu Wort.
"Das ist ein schwerer Schlag für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Familien und die gesamte Region. Jeder Arbeitsplatz, der verloren geht, ist einer zu viel", zeigt sich Mikl-Leitner betroffen.
Gleichzeitig nimmt sie Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ins Visier. Niederösterreich unternehme alles, um Betriebe zu unterstützen und Jobs zu sichern. Doch diese Bemühungen würden wenig bringen, wenn der Bund ständig über neue Belastungen diskutiere. "Finanzminister Marterbauer sollte sich endlich Gedanken darüber machen, wie wir unsere Betriebe entlasten können, statt laufend neue standortfeindliche Ideen in die Welt hinauszuposaunen", so Mikl-Leitner. Sie fordert niedrigere Lohnnebenkosten, weniger Bürokratie und bessere Bedingungen für Investitionen. "Nur wenn unsere Betriebe wettbewerbsfähig bleiben, können sie Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen", stellt die Landeshauptfrau klar.
Auch FPÖ-Landeschef Udo Landbauer schlägt Alarm. Der Wegfall von 115 Arbeitsplätzen sei ein "Tiefschlag für die gesamte Region, die über 100 Betroffenen und deren Familien". Besonders brisant: Von den europaweit rund 250 Jobs, die Stora Enso streichen will, entfallen fast die Hälfte auf den Standort in Niederösterreich.
Für Landbauer ist das kein Zufall. Er macht hohe Energiepreise, Personalkosten und Bürokratie für die schwierige Lage verantwortlich. Die Bundesregierung fahre den Wirtschaftsstandort mit ihrer Politik an die Wand, kritisiert der FPÖ-Politiker. "Günstige Energie, weniger Abgaben und weniger Bürokratie wären die recht simple Zauberformel", fordert Landbauer.
Der Stellenabbau könnte zudem weitere Folgen für die Region haben. Laut Landbauer hängt gut die Hälfte des Schienengüterverkehrs im Waldviertel an Stora Enso. Die Stilllegung einer Produktionslinie könnte damit auch den Gütertransport auf der Schiene schwächen.
Für die 115 betroffenen Mitarbeiter bleibt die Zukunft ungewiss. Die zweite Produktionslinie am Standort Brand im Bezirk Zwettl soll weiterlaufen.