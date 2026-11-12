i In 15 von insgesamt 203 überprüften Betrieben waren behördliche Maßnahmen notwendig. Getty Images Mehrere hatten Mängel Nach Brandtragödie – 203 Nachtlokale in NÖ überprüft Nach der verheerenden Brandkatastrophe in der Schweiz wurden in Niederösterreich 203 Nachtlokale auf ihre Sicherheit überprüft. Von Victoria Carina Frühwirth 12.11.2026, 13:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der tödlichen Brandkatastrophe in einem Schweizer Nachtlokal in der Silvesternacht auf den 1. Jänner 2026 hat Niederösterreich die Sicherheitsvorkehrungen in der Nachtgastronomie genau unter die Lupe genommen – "Heute" berichtete. Jetzt liegt die Bilanz der landesweiten Schwerpunktkontrollen vor: In 15 von insgesamt 203 überprüften Betrieben waren behördliche Maßnahmen notwendig.

Fluchtwege und Brandschutz im Visier

Im Auftrag des Landes kontrollierten die Behörden vor allem Diskotheken, Nachtlokale und Gastrobetriebe mit Räumlichkeiten in Kellern oder Obergeschoßen. Besonderes Augenmerk galt dem Brandschutz, den Fluchtwegen und der Sicherheit der Gäste. Überprüft wurden unter anderem Feuerlöscher, Brandschutzeinrichtungen, Sicherheitsvorkehrungen und die Lagerung brennbarer Materialien.

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Das Ergebnis: In 188 der 203 kontrollierten Betriebe wurden entweder keine Mängel festgestellt oder diese konnten noch während der Kontrolle behoben werden. In 15 Fällen mussten die Behörden gewerberechtliche Maßnahmenbescheide ausstellen.

Diese Mängel wurden entdeckt

Beanstandungen gab es vor allem wegen fehlender Sicherheitsnachweise bei Elektroinstallationen, unzureichender Brandschutzmaßnahmen oder Problemen bei der Kennzeichnung von Fluchtwegen. "Mängel, etwa bei Fluchtwegen, Feuerlöschern oder unzulässigen Lagerungen konnten direkt vor Ort oder kurz danach behoben werden", erklärt Leopold Schalhas, Leiter der Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht. Die meisten Beanstandungen hätten laut Schalhas keine akute Gefährdung dargestellt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner NLK Burchhart

Mikl-Leitner: "Sicherheit muss an erster Stelle stehen"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigt sich über die Ergebnisse erfreut. "Wer in Niederösterreich ausgeht und feiert, soll sich sicher fühlen können. Deshalb haben wir nach der tragischen Brandkatastrophe in der Schweiz genau hingeschaut."

Die Bilder des Tages i ?

Dass bei 188 Betrieben keine oder direkt behebbare Mängel festgestellt wurden, sei ein positives Zeichen. "Das zeigt, dass unsere Gastronominnen und Gastronomen ihre Verantwortung ernst nehmen", so Mikl-Leitner. Auch die Wirtschaftskammer Niederösterreich sieht in den Ergebnissen eine Bestätigung für die heimische Nachtgastronomie. Die Sicherheit der Gäste gehöre zu den grundlegenden Aufgaben jedes Betriebs, betont Dietmar Schöner von der Wirtschaftskammer.

Unterm Strich: Bei rund 93 Prozent der kontrollierten Lokale waren keine behördlichen Maßnahmenbescheide notwendig. In den übrigen 15 Betrieben mussten die Behörden einschreiten.