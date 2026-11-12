i Das alkoholfreie Zwettler FREI holte beim internationalen Bierwettbewerb European Beer Star 2026 Bronze. Tobi Rudig für Privatbrauerei Zwettl Auszeichnung für Zwettler Alkoholfreies Bier aus NÖ zählt zu den besten der Welt Großer Erfolg für die Brauerei Zwettl: Das alkoholfreie Zwettler FREI holte beim internationalen Bierwettbewerb European Beer Star 2026 Bronze. Von Victoria Carina Frühwirth 12.11.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Bier aus dem Waldviertel spielt jetzt in der internationalen Spitzenliga mit! Das erst im Vorjahr eingeführte Zwettler FREI wurde beim renommierten European Beer Star 2026 mit Bronze ausgezeichnet. Damit zählt das alkoholfreie Lagerbier aus Niederösterreich zu den drei besten seiner Kategorie.

Die Konkurrenz war gewaltig: Mehr als 200 alkoholfreie Biere und Biermischgetränke aus aller Welt wurden heuer zum Wettbewerb eingereicht.

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Brauerei-Chef jubelt über Auszeichnung

"Das ist eine großartige Bestätigung für unser gesamtes Team", freut sich Brauerei-Chef Karl Schwarz. Besonders erfreulich: Das alkoholfreie Bier kommt auch bei den Kunden bestens an. "Heute ist es das am schnellsten wachsende Bier unserer Brauerei", so Schwarz.

Auch Braumeister Heinz Wasner, der die Bronze-Medaille bei der BrauBeviale in Nürnberg entgegennahm, ist stolz: "Dass das FREI bereits ein Jahr nach seiner Einführung Bronze bei einem der bedeutendsten Bierwettbewerbe der Welt holt, ist ein außergewöhnlicher Erfolg."

Alkoholfreies Bier boomt

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Alkoholfreies Bier ist längst kein Nischenprodukt mehr. Beim diesjährigen European Beer Star waren bereits zwölf Prozent aller 2.274 eingereichten Biere und Biermischgetränke alkoholfrei. Das ist ein neuer Rekord.

Auszeichnung für Zwettler Bier i ?

Insgesamt stellten sich Biere aus 48 Ländern dem Urteil einer internationalen Fachjury. Bewertet wurden Aussehen, Geruch und Geschmack. Die Verkostung erfolgte anonym, die Experten wussten also nicht, welche Marke sie gerade im Glas hatten.

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Zutaten kommen aus dem Waldviertel

Beim Zwettler FREI setzt die Privatbrauerei auf Regionalität: Hopfen und Braugerste stammen von heimischen Landwirten, das Wasser aus eigenen Quellen. Dazu kommt die jahrhundertelange Erfahrung der Waldviertler Bierbrauer. Für Zwettler ist es übrigens nicht die erste internationale Medaille. Schon das Export Lager und das Saphir Pils holten Gold, das Zwickl wurde mit Silber ausgezeichnet.

Die Bilder des Tages i ?

Auch frisch vom Fass erhältlich

Wer das ausgezeichnete Bier selbst kosten will, muss jedenfalls nicht weit reisen: Zwettler FREI gibt es in der 0,33-Liter-Mehrwegflasche im Handel und frisch gezapft vom Fass in der Gastronomie.

Damit können Bierfans auch ohne Alkohol auf den internationalen Erfolg aus dem Waldviertel anstoßen.