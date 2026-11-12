i Der Erstangeklagte am Landesgericht in Wr. Neustadt, der Zweitangeklagte sitzt auf der Anklagebank (l.) Sascha Trimmel Vierfache Mama (38) tot Frau mit 40 Stichen getötet – Mann grinst vor Gericht Drei Schüsse, 40 Stiche mit einem Schraubenzieher: Ein 47-Jähriger steht wegen Mordes an seiner Ehefrau vor Gericht. Sein Sohn überraschte ihn. Von Erich Wessely 12.11.2026, 11:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem breiten Lächeln im Gesicht betritt David O. am Donnerstagvormittag den Schwurgerichtssaal am Landesgericht Wiener Neustadt. Der 47-Jährige mit Glatze trägt einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und Sportschuhe.

Seine Hände sind gefesselt, mehrere Justizwachebeamte begleiten ihn. Die Vorwürfe gegen den vierfachen Vater und mehrfach vorbestraften Angeklagten wiegen schwer: Er soll seine Ehefrau am Ostersonntag in Sooß (Bezirk Baden) mit drei Schüssen und rund 40 Stichen mit einem Schraubenzieher getötet haben.

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Ansprechstellen für Betroffene Telefonseelsorge Österreich: 142 Kriseninterventionszentrum Wien: 01/40 69 595 Rat auf Draht: 147 Weisser Ring - Verbrechensopferhilfe: 0800 / 112 112

"Ich tu keinem etwas. Nur wenn’s Notwehr ist", sagte er 47-Jährige, nachdem er der vorsitzenden Richterin versichert hatte, er werde sich richtig verhalten – dann wurden ihm die Handschellen abgenommen.

Trennung wollte er nicht akzeptieren

Die Hintergründe der Bluttat reichen Jahre zurück. Der 47-Jährige war seit 19 Jahren mit seiner Frau verheiratet, gemeinsam hatten sie vier Kinder. Nach einem körperlichen Übergriff im Februar 2019, bei dem er seiner Frau zweimal ins Gesicht geschlagen haben soll, trennte sich diese von ihm und zog mit den Kindern nach Sooß.

Laut Anklage konnte und wollte der Mann die Trennung nicht akzeptieren. Immer wieder habe er den Kontakt zu seiner Frau und den Kindern gesucht. Spätestens 2025 sollen die Streitigkeiten zunehmend eskaliert sein.

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Der Angeklagte leidet laut Staatsanwaltschaft an einer schizotypischen Persönlichkeitsstörung. Er soll überzeugt gewesen sein, dass seine Ehefrau (38) über übersinnliche Fähigkeiten verfüge und schwarze Magie anwende, unter der auch die Kinder leiden würden. Laut Anklageschrift lag dadurch jedoch keine schwerwiegende psychische Störung im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zur Zurechnungsunfähigkeit vor.

Mordwaffe um 900 Euro gekauft

Im Herbst 2025 soll der Mann beschlossen haben, sich eine Schusswaffe zu besorgen. Bei einem Bekannten, dem nunmehrigen Zweitangeklagten (45), soll er schließlich fündig geworden sein. Am 29. November 2025 habe er eine Beretta 1934 samt drei Patronen um 900 Euro gekauft.

Besonders brisant: Laut Staatsanwaltschaft soll der 47-Jährige dem Waffenverkäufer bereits damals erklärt haben, dass er damit seine Ehefrau töten wolle. Dem 45-Jährigen sei das egal gewesen, ihm sei es nur ums Geld gegangen, heißt es in der Anklageschrift.

Der Zweitangeklagte vor Gericht in Wr. Neustadt Sascha Trimmel

Die Waffe soll der Ehemann anschließend in der Nähe des Bahnhofs in Sooß vergraben haben.

Bluttat am Ostersonntag

Am 5. April 2026, dem Ostersonntag, soll der 47-Jährige (Anwalt: Manfred Arbacher-Stöger) seinen tödlichen Plan umgesetzt haben. Er habe die Pistole aus ihrem Versteck geholt, zusätzlich einen Schraubenzieher eingesteckt und sich zum Wohnhaus seiner getrennt lebenden Ehefrau begeben.

Dort stellte er zunächst mitgebrachte Ostergeschenke auf den Küchentisch. Dann soll es zu einem Streit gekommen sein. Der Mann zog laut Anklage die Pistole und schoss dreimal auf seine Frau – in den linken Oberarm, den Hals-Nacken-Bereich und ins Gesicht.

Bluttat in Sooß: Mordprozess am Landesgericht Wr. Neustadt i ?

Anschließend habe der Angeklagte rund 40 Mal mit einem Schraubenzieher auf die Frau eingestochen. Sie starb an ihren schweren Verletzungen.

Sohn überraschte Vater

Nach der Tat soll der Mann die Leiche seiner Ehefrau in den Garten gezogen haben. Neben einer Gartenhütte habe er den leblosen Körper unter Grünschnitt versteckt.

Der Erstangeklagte mit seinem Anwalt Manfred Arbacher-Stöger Sascha Trimmel

Als der 47-Jährige versuchte, die Spuren im Haus zu beseitigen, kam laut Anklage plötzlich sein Sohn im jungen Teenageralter nach Hause und überraschte ihn. Anschließend verständigte der Vater selbst die Kriminalpolizei.

Gewalt gegen Frauen: Hier wird geholfen Polizei 133

In akuten Gewaltsituationen immer die Polizei kontaktieren. Bund Autonome Frauenberatungsstellen bei sexueller Gewalt Zuständig für Bundesland: Österreichweit

Gewaltformen: Sexuelle Gewalt

Art des Hilfsangebots: Beratung

+ 43 1 523 22 22 Frauenhelpline unter 0800/222 555 oder in den Frauenhäusern und Gewaltschutzzentren Liste von Hilfsangeboten: https://www.hilfsangebote-bei-gewalt-gegen-frauen.at/hilfsangebote.html

Zweiter Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Auch der 45-jährige Zweitangeklagte (Anwalt: Mirsad Musliu) wird unter strenger Bewachung in den Gerichtssaal geführt. Er trägt einen schwarzen Anzug mit schwarzem Poloshirt, eine Brille und einen kurzen Bart, auch seine Hände sind gefesselt.

Tatort in Sooß; Anwalt Mirsad Musliu: Er vertritt den Zweitangeklagten Thomas Lenger, "Heute"

Der Mann soll die Tatwaffe für 900 Euro beschafft haben, obwohl er vom geplanten Verbrechen gewusst habe. Laut Anklageschrift wurde er bereits 2008 unter anderem wegen versuchten Mordes zu 16 Jahren Haft verurteilt.

Aufreger im Gefängnis

Nach seiner neuerlichen Festnahme soll er den Erstangeklagten in der Justizanstalt Wiener Neustadt zudem massiv bedroht haben. Dabei soll er angekündigt haben, dessen Bruder, Kinder und weitere Familienangehörige umzubringen.

Während sich der 47-Jährige bei seinen bisherigen Einvernahmen laut Anklageschrift umfassend geständig zeigte, bestritt der 45-Jährige die Vorwürfe. Er habe weder die Waffe verkauft noch von den Absichten gewusst.

Der Prozess gegen die beiden Männer begann am Donnerstag vor einem Geschworenengericht in Wiener Neustadt. Ein Urteil soll am Donnerstag noch nicht fallen, der Prozess ist für zwei Tage anberaumt. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.