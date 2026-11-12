i Mordprozess in Wr. Neustadt: Der Angeklagte vor Gericht – er soll seine Ehefrau getötet haben. Sascha Trimmel Bizarre Aussagen vor Gericht 4-fach-Mama tot: "Ich hab das für meine Kinder gemacht" Im Mordprozess um eine getötete vierfache Mutter sorgt der angeklagte Ehemann (47) mit wirren Aussagen für Aufsehen. Ein Gutachten wirft Fragen auf. Von Erich Wessely 12.11.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ich hab' das gemacht", erklärt der 47-jährige Angeklagte am Donnerstag vor dem Geschworenengericht in Wiener Neustadt. Der vierfache Vater soll seine Ehefrau (38) am Ostersonntag in Sooß (Bezirk Baden) mit drei Schüssen und rund 40 Stichen mit einem Schraubenzieher getötet haben. Beim Prozessauftakt sorgt der Mann mit teils bizarren Aussagen für Aufsehen. Auch seine Zurechnungsfähigkeit steht plötzlich infrage.

"Ich werde schon ungeduldig"

Der Angeklagte, der am Vormittag noch mit einem Lächeln den Gerichtssaal betreten hatte, zeigt sich bei seiner Befragung zunehmend ungeduldig. "Ich werde schon ungeduldig", erklärte er. Auch mit seiner Verteidigung ist er unzufrieden: "Meine Anwälte unterstützen mich nicht."

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Seine Ehefrau habe eine "schlechte Energie" oder auch "dämonische Energie" gehabt, behauptet der 47-Jährige. Der Staatsanwalt schildert, dass der Mann seine Frau für eine "Hexe" gehalten und ihr übersinnliche Fähigkeiten sowie schwarze Magie unterstellt habe. Er habe die Trennung von seiner Frau einfach nicht akzeptieren können.

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Die 38-Jährige hatte sich bereits 2019 nach Gewalttätigkeiten von ihrem Ehemann getrennt. Mit einstweiligen Verfügungen sowie Annäherungs- und Betretungsverboten versuchte sie laut Staatsanwaltschaft, sich und ihre vier Kinder vor ihm zu schützen.

"Sie war schwer, aber ich bin kräftig"

Am Ostersonntag soll der Mann mit Ostergeschenken zum Haus seiner getrennt lebenden Frau gekommen sein. Nach einem Streit habe er dreimal auf sie geschossen und anschließend rund 40 Mal mit einem Schraubenzieher zugestochen.

Bluttat in Sooß: Mordprozess am Landesgericht Wr. Neustadt i ?

Vor Gericht behauptet der 47-Jährige, er habe sich lediglich verteidigt. Seine Frau sei zu einer Lade mit Küchenmessern gegangen. "Ich hab' schwarz gesehen", schildert er. Er habe einen Angriff befürchtet und deshalb geschossen.

Die Verantwortung für die Tat schiebt er dabei seiner Frau zu. "Wäre sie nicht zur Lade gegangen, wäre das nicht passiert", so der Angeklagte.

Nach der Tat soll er den Leichnam in den Garten gebracht und unter Grünschnitt versteckt haben. Seine Erklärung vor Gericht: "Da liegt a Leiche, weil das ist ungut für das Haus." Damit meint er offenbar die seiner Ansicht nach negative Energie. "Sie war schwer, aber ich bin kräftig."

Mordprozess am Landesgericht Wr. Neustadt: Der Erstangeklagte mit seinem Anwalt Manfred Arbacher-Stöger Sascha Trimmel

Er habe verhindern wollen, dass seine Kinder den blutigen Anblick ihrer Mutter sehen. "Ich hab' das für meine Kinder gemacht", erklärt er. "Ich liebe meine Kinder."

Als sein Sohn nach Hause kam und ihn bei der Beseitigung der Spuren überraschte, verständigte der Mann selbst die Kriminalpolizei.

Verteidiger: "Völlig hinüber"

Für Aufsehen sorgen auch die Ausführungen seines Verteidigers Manfred Arbacher-Stöger. Dieser bezeichnet seinen Mandanten als "völlig hinüber". Anfangs habe er noch gedacht, der 47-Jährige würde seine psychischen Auffälligkeiten nur vorspielen.

Gewalt gegen Frauen: Hier wird geholfen Polizei 133

In akuten Gewaltsituationen immer die Polizei kontaktieren. Bund Autonome Frauenberatungsstellen bei sexueller Gewalt Zuständig für Bundesland: Österreichweit

Gewaltformen: Sexuelle Gewalt

Art des Hilfsangebots: Beratung

+ 43 1 523 22 22 Frauenhelpline unter 0800/222 555 oder in den Frauenhäusern und Gewaltschutzzentren Liste von Hilfsangeboten: https://www.hilfsangebote-bei-gewalt-gegen-frauen.at/hilfsangebote.html

Mittlerweile sei er anderer Meinung. Sein Mandant ändere ständig seine Verantwortung. "Wenn er mit einem Sprechdurchfall beginnt, kommt kein gerader Satz heraus", schildert der Verteidiger. Er spricht von "so viel Blödsinn auf einen Haufen".

Der Angeklagte glaube unter anderem, zu den Erzengeln zu gehören und gemeinsam mit Jesus 144 Meter groß zu sein. Außerdem sei er überzeugt, noch am Donnerstag nach Hause gehen zu dürfen. Seine Ehefrau habe er als Teufel betrachtet, von dem er die Kinder befreit habe.

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Der 47-Jährige selbst sieht das anders. Er versichert, nicht psychisch krank zu sein. "Was die Leute über mich reden, interessiert mich nicht. Was meine Anwälte über mich reden, interessiert mich nicht."

Neues Gutachten: Zurechnungsfähigkeit fraglich

Ein zentraler Punkt des Prozesses ist ein neues psychiatrisches Gutachten. Sachverständiger Manfred Walzl war zunächst von einer schizotypischen Persönlichkeitsstörung ausgegangen, bei der die Zurechnungsfähigkeit grundsätzlich erhalten sei.

In einem weiteren Gutachten vom 17. September kommt der Experte jedoch zu einer anderen Einschätzung: Er geht nun von einer wahnhaften Störung und paranoiden Schizophrenie aus und hält den Angeklagten für zurechnungsunfähig und gefährlich.

Auch Beobachtungen der Justizwache in der Untersuchungshaft würden auf psychische Auffälligkeiten hindeuten, erklärte der Staatsanwalt. Dieser hält vorerst dennoch an der Mordanklage fest. Das Gutachten soll im Laufe des Verfahrens ausführlich erörtert werden.

Zweiter Angeklagter bestreitet Waffenverkauf

Neben dem 47-Jährigen steht ein 45-jähriger Mann vor Gericht. Er soll dem Ehemann die spätere Tatwaffe, eine Beretta samt Munition, für 900 Euro verkauft haben, obwohl er von dessen Mordabsichten gewusst habe.

Sein Verteidiger Mirsad Musliu bestreitet diese Darstellung. Der Erstangeklagte könne die Waffe nicht erst zu diesem Zeitpunkt gekauft haben, argumentiert er. Schließlich habe dieser bereits Monate zuvor versucht, Munition für genau diese Waffe zu erwerben.

Der 45-Jährige, der bereits wegen versuchten Mordes zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, bestreitet eine Beteiligung an der Tat.

Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.